Финрезультат предприятий Украины с "минусового" достиг 39 млрд. грн.

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-августе 2010 года составил 39 млрд. 631,9 млн. грн. против «минус» 3 млрд. 092,5 млн. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-августе т.г. прибыль получили 55,3% предприятий страны – они завершили 8 месяцев с финансовым результатом 99 млрд. 788,2 млн. грн.

С убытком январь-август т.г. завершили 44,7% предприятий Украины, их финрезультат составил 60 млрд. 426,3 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 47% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 22 млрд. 024,5 млн. грн. Прибыль получили 53% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 42 млрд. 444,4 млн. грн. Финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-август 2010 года составил 20 млрд. 419,9 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2009 году составил «минус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. против «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 год.

Прибыль по итогам прошлого года получили 58,7% предприятий страны, их финрезультат составил 99 млрд. 003,7 млн. грн. Убыток получили 41,3% предприятий, их финрезультат составил 130 млрд. 593,6 млн. грн.