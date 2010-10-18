В Индии открылась крупнейшая в мире биржа алмазов

Bharat Diamond Burse, крупнейшая в мире биржа алмазов, открылась 17 октября в индийском Мумбаи, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Hindu.

Биржа будет располагаться на площади в 80 тысяч квадратных метров, на ней смогут работать 2,5 тысячи алмазных трейдеров.

Стоимость постройки биржевого комплекса в Мумбаи составила 250 миллионов долларов. Здание состоит из 8 башен по 9 этажей каждая. На территории комплекса вместе с трейдерами и представителями алмазных компаний будут работать некоторые банки и таможня.

Ожидается, что оборот BDB в следующем году достигнет триллиона рупий (22,7 миллиарда долларов). В 2009-2010 годах экспорт алмазов из Мумбаи составлял около 610 миллиардов рупий.

Индия является одним из крупнейших производителей и потребителей драгоценных камней в мире. Сейчас в Индии гранят 90 процентов всех алмазов. Продажи алмазов и бриллиантов за рубеж составляют 16% от всего индийского экспорта.