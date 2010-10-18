Загрязняющие вещества из Венгрии могут достичь Украины 20-21 октября - Минприроды

По расчетам Дунайской гидрометеорологической обсерватории, пятно загрязняющих веществ, образовавшееся в результате катастрофы на алюминиевом комбинате в Венгрии, может достичь украинской территории ориентировочно 20–21 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства охраны окружающей природной среды Украины.

По данным пресс-службы, Государственная экологическая инспекция по охране окружающей среды Северо-западного региона Черного моря продолжает ежедневный отбор проб воды в г. Дунай возле Рени и Измаила (дельта Дуная).

По результатам мониторинга 11-17 октября, содержание загрязняющих веществ в воде не превышает предельно допустимой концентрации, показатели PH, содержания железа и общей минерализации находятся на уровне фоновых значений.

Как сообщал УНИАН, в результате аварии 4 октября на глиноземном заводе в городе Айка (Венгрия) произошла утечка токсичных отходов алюминиевого производства - «красного шлама», состоящего преимущественно из оксидов железа, оксидов алюминия, тяжелых металлов.

Авария привела к загрязнению токсичными веществами бассейна реки Марцаль, впадающей в реку Раба, которая является притоком Дуная.