Жидачевский ЦБК возобновил выпуск газетной бумаги

На Жидачевском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) после проведения реконструкции возобновили выпуск газетной бумаги. Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в сентябре на Жидачевском ЦБК после реконструкции запущена 5-я бумагоделательная машина (БДМ), выпущено 1,5 тыс. тонн газетной бумаги. До конца года ЦБК планирует вывести 5-ю БДМ на плановую производственную мощность.

Как заявил председатель Наблюдательного совета комбината Александр КОЗИК, «по итогам работы в октябре планируем выйти на 80-85% от максимальной производственной мощности, а это 2,5-2,7 тыс. тонн газетной бумаги в месяц». По словам председателя НС, «мы своевременно запустили 5-ую БДМ. Это сделано на пике дефицита газетной бумаги в нашей стране, который был вызван снижением ее производства и перераспределением поставок в основных странах-экспортерах в Украину - России, Беларуси и Польше, а также ситуативным увеличением спроса основными потребителями газетной бумаги на рынке. К концу года Жидачевский ЦБК планирует занять привычную для нас долю отечественного рынка газетной бумаги – до 30%».

Справка УНИАН. Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат (г. Жидачев Львовской области) введен в эксплуатацию в 1951 году. В состав комбината входят: завод химико-термомеханической массы, древесно-массный завод, макулатурно-химический цех, две бумажные фабрики, картонная фабрика, цех по производству склеенного картона и маслотары, цех гофротары, цех литой тары. Плановая мощность по производству газетной бумаги – 38,4 тыс. тонн в год.

В ноябре 2009 года 99,2% акций Жидачевского ЦБК и 98,6% акций Измаильского ЦБК (введен в эксплуатацию в 1964 году, в состав предприятия входят цех по производству картона и цех гофротары) приобретены российским холдингом «Илим Палп Энтерпрайз» (Санкт-Петербург).

В настоящий момент, помимо Жидачевского и Измаильского ЦБК, холдинг «Илим Палп Энтерпрайз» контролирует Котласский ЦБК, «Братсккомплексхолдинг», Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат, бумажную фабрику «Коммунар» и 28 лесозаготовительных предприятий. В группу также входит торговая компания «Петроборд Трейдинг», логистическая компания «Финтранс», «Коммунарвторресурсы» и фабрика «Плзеньска папирна» (Чехия). Основными акционерами ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз» являются INTERTSEZ S.A. (Швейцария) и ЗАО «Финцелл».