Для модернизации предприятий кораблестроения понадобится 5-10 лет - Азаров

Для существенной модернизации предприятий судостроительной отрасли понадобится 5-10 лет.

Об этом сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге в ходе рабочей поездки в Николаевскую область.

Вместе с тем он подчеркнул, что не стоит ожидать моментальных результатов от принимаемых правительством мер для поддержки предприятий отрасли.

«Посмотрите непредвзятым взглядом на ваши судостроительные предприятия, как я сегодня посмотрел. Я был на вашем предприятии, может быть, полчаса, но для меня совершенно ясно, в каком состоянии оно находится. Потребуется 5-6 лет, а то и 10 для того, чтобы сделать эти предприятия современными, конкурентоспособными», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что работа по активизации судостроительной отрасли довольно сложная, однако Украина имеет потенциально мощные базовые предприятия для того, чтобы наладить крупное современное судостроительное производство.

Для судостроительных предприятий могут отсрочить уплату НДС на комплектующие

Кабинет министров Украины готов рассмотреть вопрос об отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость на комплектующие для предприятий судостроительной отрасли.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на совещании в Николаевской областной госадминистрации по вопросу экономического развития региона.

«Мы готовы рассмотреть предложения, которые тут звучали на совещании, к примеру, об отсрочке уплаты НДС на комплектующие. Вполне возможно, что правительство рассмотрит этот вопрос и примет решение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что правительство готово принять комплекс мер для того, чтобы активизировать работу судостроительной сферы. При этом премьер напомнил, что проект Налогового кодекса предусматривает нулевую ставку налога на прибыль для судостроительных предприятий на 10 лет.