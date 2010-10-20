Британский премьер-министр объявил о сокращениях в оборонной отрасли

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что реактивные самолеты системы Харриер (Harrier), самолеты-разведчики системы Нимрод (Nimrod) и флагманское судно “HMS Ark Royal” будут досрочно сняты с вооружения и число военнослужащих британской армии сократится на 42 тысячи к 2015 году, сообщает k2kapital.

В представленном британским премьером докладе о стратегической обороне говорится о сокращении расходов на оборонную отрасль на 8% в течение следующих 4 лет, сокращении рабочих мест в министерстве обороны на 25 тысяч, в регулярных ВВС и ВМС - на 5 тысяч. К 2015 году в составе британской армии останется 95,5 тысяч военнослужащих, из которых 30 тысяч составят морские пехотинцы. Число танков будет сокращено на 40%, средств артиллерии - на 35%. К 2020 году число патрульных кораблей сократится с 23 до 19. Планируется увеличить число БАК, военных вертолётов CH47 и средств связи, а также приобрести ударные многоцелевые АПЛ классa Astute, завершить проект по созданию шести эсминцев Типа 45 и запустить проекты более эффективных и рентабельных военных кораблей.

Комментируя данные доклада, Кэмерон заявил: “Это не попытка сократить расходы, это изменение стратегии национальной безопасности”. Великобритания не отказывается от амбиций быть в четверке крупнейших военных держав мира и выполнит задачу НАТО о затратах на оборонные нужды в объеме 2% от ВВП. Сокращения не затронут финансирование британской армии в Афганистане. Премьер-министр также предложил сократить число боеголовок на ракетно-ядерной системе “Трайдент” (Trident) c 48 до 40, что позволит сократить расходы на £750 млн. Срок эксплуатации ядерных подводных лодок Trident планируется продлить до 2016 года.

Кэмерон поставил задачу министерству обороны сократить расходы на £4,7 млрд. к 2015 году. Для этого придется продать часть активов, пересмотреть контракты и сократить непроизводительные затраты. Отказ от самолетов-разведчиков Nimrod MRA4 грозит сокращением 1500 рабочих мест на базе ВВС в Кинлосе, Шотландия.