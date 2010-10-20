Показатели качества воды в Дунае остаются стабильными - Минприроды

На украинском и румынском участках Дуная показатели качества воды остаются стабильными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы Министерства охраны окружающей природной среды по результатам ежедневного мониторинга воды Дуная возле городов Рени и Измаил (дельта Дуная).

"По состоянию на сегодняшнее утро показатели качества поверхностных вод на украинском участке р. Дунай не превышают установленных нормативов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, по результатам мониторинга, показатель pH составляет 8,1 и 8,2 (норма от 6,5 до 8,5), железо общее, взвешенные вещества и общая минерализация в пределах фоновых значений.

По данным Национальной администрации "Воды Румынии", которая продолжает мониторинг качества воды на территории Румынии (створ Базияш на 1071-ом км Дуная), содержание тяжелых металлов в отобранных пробах также не превышает предельно допустимых концентраций. Показатель рН находится в пределах нормы.

Сегодня с целью сопоставления результатов исследования качества воды в Дунае будет проведен совместный отбор проб и определение содержания загрязняющих веществ в контрольных створах на украинском участке реки. Отбор проб будут проводить специалисты Государственного управления охраны окружающей природной среды в Одесской области, Государственной экологической инспекции в Одесской области, Государственной инспекции по охране окружающей среды Северо-западного региона Черного моря с привлечением работников облсанэпидслужбы, облводхоза и Дунайской гидрометеорологической обсерватории.

По сообщению Международной комиссии по защите р. Дунай, по состоянию на 18 октября на венгерском участке Дуная продолжает фиксироваться превышение содержания железа и алюминия в отобранных пробах воды. Зафиксированные значения рН и содержания тяжелых металлов не превышают предельно допустимых концентраций.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Венгрии в результате взрыва на алюминиевом заводе, расположенном в 160 километрах от Будапешта, вытекло около 1,1 миллиона кубических метров токсичного вещества. Вещество является смесью воды и жидких промышленных отходов, которые содержат тяжелые металлы, и признано специалистами опасным для жизни. В результате экологической катастрофы погибли четыре человека, госпитализированы более 120 человек, ядовитые химикаты попали в реки.

Жителей населенных пунктов, расположенных в районе бедствия, пришлось эвакуировать на вертолетах. В отдельных районах страны объявлено чрезвычайное положение.

Больше всего пострадали семь населенных пунктов, в некоторых из них глубина токсичной жидкости достигает двух метров. Несколько населенных пунктов буквально похоронены под токсичными потоками.

Представители венгерской власти заявили, что стране нужно более года и десятки миллионов долларов для ликвидации последствий катастрофы.