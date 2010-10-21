Янукович встретился с руководителями Posco и «АрселорМиттал». Проблемы разрешатся?..

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретился с руководителями крупных металлургических компаний - генеральным директором Posco Чун-Янг ЧОНГОМ и председателем правления «АрселорМиттал» Лакшми МИТТАЛОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время встречи с руководителем корейской компании Posco Президент отметил, что очень заинтересован в продолжении позитивного диалога Украины и Кореи и его наполнении конкретным содержанием.

«Интеграция в мировое экономическое пространство нуждается в создании такого делового климата, который бы способствовал привлечению инвестиций», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент выразил уверенность, что реформы, которые сейчас реализуются в Украине, будут работать на создание комфортных условий ведения бизнеса в нашем государстве.

Криворожсталь...

С руководителем «АрселорМиттал» глава государства обсудил урегулирование ситуации, связанной с выполнением инвестиционных обязательств.

«Считаю, у нас есть возможность обсудить эти вопросы и найти компромисс», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН заявил, что в ближайшее время компания «АрселорМиттал», владеющая металлургическим комбинатом «Криворожсталь», и правительство найдут общий язык.

С.ЛЕВОЧКИН напомнил, что Фонд государственного имущества Украины без согласования с правительством отсрочил выполнение инвестиционной программы компании «АрселорМиттал». «Реакция Генпрокуратуры была соответствующей», - сказал он.

С.ЛЕВОЧКИН считает, что естественно было бы вернуться к заключению нового инвестиционного соглашения.

Глава Администрации Президента напомнил о принципиальной позиции главы государства в этом вопросе - реприватизации металлургического комбината «Криворожсталь» не будет.

Напомним, в июле 2010 года Генеральная прокуратура Украины подала иск к Фонду госимущества Украины (ФГИУ) и компании "АрселорМиттал Дуйсбург Гмбх" об отмене Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи от 14 мая 2009 года.

12 октября Хозяйственный суд Киева прекратил рассмотрение дела по иску Генеральной прокуратуры к ФГИУ и компании “АрселорМиттал” о признании незаконным Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи “Криворожстали”. Свое решение судья принял на основании отказа Генпрокуратуры от соответствующего иска к ФГИУ и “АрселорМиттал”.

13 октября Генпрокуратура сообщила, что отозвала свой иск к компании "АрселорМиттал Дуйсбург ГМБХ" (АМД) для проверки выполнения на меткомбинате «АрселорМиттал Кривой Рог» инвестиционных обязательств в социальной сфере.

8 октября во время официального визита во Францию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что вопрос о пересмотре договора с компанией "АрселорМиттал" не будет подниматься.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GMBH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более чем 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.