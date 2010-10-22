Херсонский ХБК закончил 9 месяцев с убытком 12,2 млн. грн.

ОАО "Херсонский хлопчатобумажный комбинат" завершило 9 месяцев 2010 года с чистым убытком 12,210 млн. грн. против 52,858 млн. грн. прибыли за соответствующий период прошлого года.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За январь-сентябрь т. г. чистый доход предприятия сократился на 26,6%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 5,315 млн. грн. Валовой убыток уменьшился на 4,5% - до 6,350 млн. грн.

Справка УНИАН. Херсонский хлопчатобумажный комбинат построен в 1954 году.

Уставный капитал ОАО "ХБК" составляет 35 млн. 996,86 тыс. грн. Контрольным пакетом акций ХБК в размере 51,76% владеет ЗАО "Волынский шелковый комбинат" (г. Луцк), государству принадлежат 25%+1 акция.

ОАО "Херсонский хлопчатобумажный комбинат" завершило 2009 год с прибылью 37,997 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года чистый убыток компании составил 47,209 млн. грн. Прибыль компании достигнута не за счет увеличения выручки от реализации основной продукции, а за счет статьи "другие доходы".