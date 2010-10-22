Австрийцы построят на Прикарпатье деревообрабатывающий завод

Сегодня состоялось подписание Соглашения между Ивано-Франковской областной государственной администрацией и компанией «HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER» (Австрия) об инвестициях в строительство в Коломые (Ивано-Франковская обл.) деревообрабатывающего завода.

Как передает корреспондент УНИАН, Соглашение подписали глава облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК и представитель инвестиционной компании Василий СИВУЛЯ.

«Процесс переговоров по проекту начался еще в 2006 году, - отметил глава облгосадминистрации. – И теперь мы будем иметь в Коломые новый современный завод по переработки древесины, начиная от 8 см в диаметре. Это полностью безотходное производство. Отходы будут использоваться для работы электростанции, которая будет действовать при заводе».

По словам М.ВЫШИВАНЮКА, земли, на которых будет строиться новое предприятие, непродуктивны. До этих пор там находилась военная нефтебаза. Перед началом строительства компания-инвестор проведет дезактивацию земельного участка.

«Для городской власти и общественности Коломыи строительство деревообрабатывающего комбината – большой успех, - подчеркнул городской председатель Коломыи Юрий ОВЧАРЕНКО. – Ведь предусматривается создание 500 рабочих мест. Будут и поступления в бюджет».

Представитель компании «HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER» В.СИВУЛЯ поблагодарил главу облгосадминистрации за сотрудничество, при этом подчеркнув, что "пришла новая власть, которая заинтересована в инвестициях, и мы надеемся, что в ближайшее время завод в Коломые будет построен. Он даст дивиденды как местной власти, так и всей области».

Справка УНИАН. Компания «HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER» (Австрия), которая имеет 350-летнюю историю, инвестирует в строительство деревообрабатывающего комбината в Коломые 100 млн. евро. Строительство начнется в следующем году.

Проектная мощность предприятия – 500 тыс. куб. м древесины. Сырье будет поступать из Прикарпатья и России.