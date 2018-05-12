Хлопковая лихорадка – цены вверх, качество вниз...

Неурожай хлопка в мире привел к росту цен на это сырье и, соответственно, повлиял на стоимость изделий из него. Эксперты прогнозируют подорожание как отечественной продукции, так и импортной. Однако открытыми остаются вопросы: на сколько и когда вырастет цена, как она повлияет на потребительский спрос и, одновременно, на качество продукции?..

Цены на сырье набирают обороты

За последние три месяца стоимость хлопка выросла на 56%. В сентябре зафиксировали рекорд цены на эту сельскохозяйственную культуру – 2 550 долл. за тонну. Такой высокой планка была в 1995 году.

По словам руководителя аналитического департамента консалтингового агентства «ААА» Марии Колесник, рост начался с августа от ценового диапазона 70-80 US центов за фунт. Сейчас стоимость хлопка достигла 3 280 долларов за тонну. И это, по ее мнению, не предел. А как отмечает начальник отдела сбыта Киевской трикотажной фабрики «Роза» Юрий Андриенко, хлопок каждую неделю дорожает приблизительно на 20%.

Эксперты говорят, что основная причина – неурожай, спровоцированный наводнениями в крупнейших странах-производителях хлопка - Китае, Индии, США и Пакистане. В то же время, о хороших показателях сообщает Узбекистан, который в этом году собрал рекордные 3,4 млн. тонн хлопка. Но при этом часть узбекского сырья закупила КНР. Некоторые аналитики утверждают, что это сделано сознательно, чтобы создать спекулятивный спрос, а не покрыть внутренний дефицит.

Украинский легпром в ожидании

Между тем, украинской легкой промышленности к проблемам не привыкать. Однако быстро и безболезненно решать их она так и не научилась. Любое, даже минимальное отклонение от запланированной нормы может привести к сильным негативным последствиям. Результатом постоянного, почти еженедельного роста цен становятся перебои с поставками. А отсутствие сырья вынуждает предприятия частично останавливать производство. Фабрики вынуждены искать новых поставщиков, которые продавали бы хлопок по более низким ценам, чтобы уменьшить потери. Но дешевое сырье уступает в качестве, которое ухудшит конечный продукт. Руководитель отдела внешних связей киевской трикотажной фабрики «Роза» Виктория Шимова отмечает, что подорожание хлопка существенно повлияло на производство предприятия. «Сейчас покупаем хлопок в Узбекистане, но уже и оттуда, наверное, будем уходить, потому что цены просто космические. Куда пойдем, не знаем. Сейчас ищем в Казахстане, Таджикистане, Киргизии, но эти рынки, как правило, выделяются хлопком не очень хорошего качества», - говорит она. Также, по ее словам, предприятие не может рассчитывать на старые запасы сырья, потому что их просто нет, ведь закупать хлопок заранее очень дорого, потому покупают в зависимости от заказов покупателей. «Ситуация на рынке очень сложная. Цены растут каждый день. За последний год выросли в два раза. Если год назад сырье стоило 2-2,5 долл. за кг, то сейчас 5,5-6 долл. в зависимости от вида пряжи. Предприятия не в состоянии покупать пряжу в таком же объеме, как несколько лет назад, потому должны либо сокращать производство, либо поднимать цены на продукцию», - подчеркивает В.Шимова.

По словам президента и председателя правления Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности («Укрлегпром») Валентины Изовит, хлопок в Украину завозят преимущественно из Узбекистана и Туркменистана. Из Китая не везут, потому что китайцы сырье не вывозят, а производят товары (редко качественные) и уже их экспортируют.

Председатель правления львовской трикотажной фабрики «Проминь» Ирина Савицкая отмечает, что в связи с кризисом на мировом рынке хлопка чуть ли не останавливается их производство. «Хотели закупить хлопковую нить, а ее нет. Мы надеялись, что со дня на день появится, а наши поставщики сообщили обратное. Аргументы: нет хлопка-сырца из Узбекистана и Туркменистана, не привозят, потому что там он сильно подорожал. Им самим не хватает, говорят, потому что Китай закупил», - рассказывает И.Савицкая.

Она объяснила, что фабрика «Проминь» вяжет трикотажные полотна и уже из них производит готовые изделия. Поскольку хлопковой нити нет, вынуждены покупать трикотажные ткани, хотя это и невыгодно. Плюс, если покупать уже готовую ткань, то половина производства будет простаивать. По словам председателя правления, если раньше ткани стоили 54 грн. за кг, то сейчас 70 и выше, потому что ткани уже подорожали на 25-30%. «О таких ценах месяц назад никто и не думал», – говорит она.

Как отметила В.Изовит, ассоциация сейчас изучает ситуацию относительно хлопка, а также ее влияние на украинский легпром. Говорит, что предприятия еще покупают хлопок по старым ценам, но таможня им мешает. «Ткани и пряжа закупаются нашими предприятиями еще по старым ценам, а таможня сильно завышает нам их», - говорит она.

Вспомнила президент «Укрлегпрома» и о роли государства в развитии отрасли в целом, которая сейчас сводится практически к нулю. По мнению В.Изовит, государство должно хотя бы вексельную систему оставить для предприятий легкой промышленности, потому что сразу нужно платить НДС 20%, пошлину, расходы на перевозку, а прибыль производители получают спустя некоторое время. «Деньги нужно отдать сразу, а готовые изделия выходят у текстильщиков через 3-4 месяца, потом еще нужно продать, получить деньги, а это полгода, а еще кредиты 25%. Вот такая беда», - резюмирует В.Изовит.

Интересно, насколько еще хватит украинского производителя? Ему не светят розовые горизонты – сырье дорожает, соответственно, вырастут расходы. А повышение цен на собственную продукцию уменьшит спрос, который и так хромает. Рынок заполнен импортом разного качества и цены, а украинский товар вытесняется на задворки товарных полок.

Ценовая трансформация хлопка в готовую продукцию

Сочувствуем отечественным производителям, но, в то же время, не последний вопрос – что ожидает лично нас, потребителей? Что касается цен на одежду, то, учитывая ее прогнозируемое подорожание, ориентироваться придется не на украинского производителя, увы. Он является лишь аутсайдером на собственном поле. Корона первенства здесь принадлежит импортерам, которые и поспешили заявить о росте цен. «Одежда подорожает на 15-20%» – подобными заголовками в конце сентября «радовали» украинцев. Однако не вся. По словам директора «ТК-Текстиль» Валерия Дубового, подорожание пока отразилось на хлопковых тканях. Цены на них уже выросли на 20-25%. Кроме того, автоматически повышаются цены и на другие виды продукции на основе хлопка, например, на постельное белье, домашний текстиль (шторы, халаты, полотенца), технические материалы и изделия медицинского назначения (вату, марлю). В.Дубовой говорит, что, как заявляют представители компаний-импортеров продукции легкой промышленности, вслед за этим повысятся цены и на готовую одежду. По их прогнозам, рост до конца 2010 года составит приблизительно 15-20%.

Между тем, М.Колесник считает, что все произойдет не так быстро, как прогнозируют. Сначала подорожают ткани, а затем фабрики будут пересматривать фасоны и состав новых коллекций. «В конце концов, наибольшее подорожание зацепит нижний ценовой сегмент одежды, поскольку на брендовую продукцию маржа выше. Какой процент будет составлять рост цен на конечную продукцию, пока сказать тяжело», - говорит эксперт.

Начальник отдела сбыта фабрики «Роза» Ю.Андриенко отмечает, что сырье подорожало в несколько раз, цена поднимается на каждую новую партию, потому, соответственно, стоимость продукции будет расти. «Приблизительно на 20-50% вырастут цены на нашу продукцию до конца года – как на ткани, так и на готовые изделия», - прогнозирует эксперт. По словам Ю.Андриенко, целый год хлопок только дорожал, потому вряд ли ситуация скоро стабилизируется. В то же время, предел подорожанию должен быть, потому что изделия просто не будут продаваться. И.Савицкая рассказывает, что фабрика «Проминь» до недавнего времени «держала цены», потому что имела старые запасы тканей, но сейчас они закончились, потому со дня на день будут поднимать стоимость на 15%.

В свою очередь, В.Изовит считает, что резких изменений на рынке одежды украинцы не почувствуют, потому что хлопковых вещей у нас не так много. «Население надевается в химию», - говорит она. Цены не будут резко подниматься, потому что быстрый старт приведет к тому, что люди просто перестанут покупать вещи, а это еще больше ударит по производителям.

А теперь пара слов на тему качества. Во-первых, по словам руководителя департамента аренды Украинской торговой гильдии Евгении Локтионовой, учитывая ситуацию на рынке хлопка, предложение относительно натуральных вещей может немного трансформироваться в сторону ухудшения качества. Перерабатывающие предприятия под давлением высоких цен могут увеличить долю других волокон в составе. По словам Ю.Андриенко, проблема еще и в том, что «швейные фабрики закупают контрабандное полотно, китайское или турецкое, и шьют изделия из некачественного, несертифицированного, сравнительно более дешевого материала». А рост стоимости сырья только усилит эту тенденцию.

Вывод один – украинская легкая промышленность, которая живет отдельно от отечественных потребителей, будет пытаться удержать слабые позиции на рынке. Отрасль и до этого едва сводила концы с концами, так, скорее всего, будет и дальше. А что касается потребителей, то, как всегда, подорожание зацепит людей с низким и средним уровнем доходов, наиболее впечатлительных, как их еще называют. Вырисовывается и еще одна грустная картина – цены выше, а качество ниже. Нерадужная перспектива. Но кардинально ничего не изменится...

Мирослава Холявинская (УНИАН)