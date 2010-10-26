Кабмин разрешил ГАК «Антонов» быть участником хозобществ

Кабинет министров Украины внес изменения в Устав Государственного авиастроительного концерна "Антонов", которыми разрешил концерну быть участником хозяйственных обществ.

Текст соответствующего постановления от 25 октября 2010 г. № 965 размещен на сайте правительства.

Согласно документу, пункт 7 Устава Государственного авиастроительного концерна "Антонов", утвержденного постановлением Кабмина от 30 октября 2008 г. № 1014, дополнен после слов "Концерн имеет право" словами "быть участником хозяйственных обществ по отдельному решению Кабинета Министров Украины (при условии согласования Минпромполитики и Фондом государственного имущества учредительных документов указанных обществ, в том числе изменений к ним)".

Как сообщал УНИАН, в начале октября министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ в ходе Международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ» сообщил, что договор о создании украинско-российского авиапромышленного совместного предприятия должен быть подписан 24 октября.

Министр отметил, что долевое участие в СП будет паритетным: «50 на 50, половина украинской доли, половина российской. Предприятие будет заниматься продажей самолетов марки «Антонов», позиционированием их на внешних рынках, вопросами разработки новых технологических решений и продуктов».

Напомним, премьер-министры Украины и Российской Федерации Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН дали поручения профильным министерствам наладить полномасштабную кооперацию в области авиастроения предприятий Российской объединенной авиационной строительной корпорации и украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов».

30 июня т.г. первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина предложила России создать такое совместное предприятие с целью кооперации и координации совместных проектов в авиастроительной отрасли, разработки новых моделей самолетов, а также их последующего сбыта.

«Мы дали предложение создать совместное предприятие, которое будет заниматься координацией и кооперацией внутри как российского, так и украинского авиапрома, и заниматься разработкой новой техники и сбытом продукции, которую производят совместно как украинский, так и российский авиапромы», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что при создании совместного предприятия стороны будут сохранять полный контроль над своими активами.

«Все, что касается формы собственности, то, как она была, так она и остается», - отметил первый вице-премьер.