Расчеты с Россией в рублях. А почему не в гривне?..

В ходе очередного заседания межправительственного украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству 27 октября в Киеве может быть рассмотрен вопрос о возможности взаимных расчетов Украины и России в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, «сотрудничество в финансовой сфере – тема, достойная обсуждения»…

Итак, начнем с того, что идея перейти на рубли во взаиморасчетах при торговле с Россией не нова и имеет как политическую, так и экономическую составляющую. Первую мы оставляем на суд политэкспертов, а вторую попробуем объективно оценить…

Как мы торгуем с Россией?

Украина, согласно данным Госкомстата, за первое полугодие т.г. купила в России товаров на 4,3 млрд долл. больше, чем продала РФ. Не сложно догадаться, что большая часть «покупки» приходится на природный газ и нефть, а так же руду и коксующийся уголь. Отрицательное сальдо торговли товарами с РФ характерно для украинской экономики. И все же очень важна сравнительная характеристика. По итогам первого полугодия 2009 года отрицательное сальдо составило 1,3 млрд. долл., за аналогичный период 2008-го - 2,8 млрд. долл., а в 2001 году - 894 млн. долл., правда, в последнем случае торговые обороты были значительно меньшими.

Но картина меняется, когда речь идет о торговле услугами. Так, за первое полугодие т.г. в этом направлении имело место положительное сальдо, которое составило 2,2 млрд. долл. в нашу пользу. Поэтому отрицательное сально внешней торговли товарами и услугами между Украиной и Россией составило 2,1 млрд. долл. И это только за первое полугодие, до конца года цифра вырастит, так как процесс закупки сырья носит глобальный характер для отечественной экономики.

Чем аукнутся "рублевые" расчеты?

Если предположить, что на сегодня торговые расчеты с Россией велись бы в рублях, то при дефиците в 2,1 млрд. долл. нам пришлось бы изыскать дополнительно около 60 млрд. рублей, чтобы закрыть «дыру». Есть несколько вариантов решения этого вопроса:

Вариант 1. Покрыть дефицит внешней торговли с РФ при расчете в рублях можно за счет кредита… все той же России. Но если учесть, что торговая «недостача» является хронической, то, скорее всего, «северной соседке» пришлось бы перейти в плане займов на регулярную систему, обращаясь все чаще к эмиссии нацвалюты. Этот вариант обременителен как для экономики Украины (бесконечные долги), так и для экономики России.

Вариант 2. Покрыть дефицит внешней торговли с Россией можно за счет наращивания украинского экспорта в РФ, в первую очередь, продуктов питания. Но вряд ли на это будет готова пойти Россия. Ей бы пришлось снять все ограничения на украинский экспорт и упразднить ввозные пошлины и акцизы, что может отрицательно сказаться на госбюджете РФ и спровоцировать неблагоприятную конкуренцию на внутреннем рынке. Поэтому данный вариант решения вопроса можно рассматривать как теоретическую предпосылку. И даже продовольственные проблемы текущего года, вызванные пожарами и засухой в РФ, едва ли подтолкнут Россию открыть все пути-дороги для украинских харчей.

Между тем, Россия, желая перевести торговые операции с нефтью смеси Ural с долларов на рубли, первый шаг в этом направлении сделала в 2008 году. Торговля нефтепродуктами на внутреннем рынке перешла на нацвалюту. Намерение Кремля вытеснить доллар из российских торговых операций направлен на усиление влияния Москвы в Восточной Европе и странах бывшего СССР.

Практически все расчеты при торговле нефтью в мире сейчас производятся в долларах. Тому следует и Россия, продавая нефть и природный газ в Европу и страны бывшего СССР. В результате этого компании и правительства государств, которые закупают энергоносители, копят долларовые резервы для оплаты поставок, что в свою очередь помогает выжить американской экономике, в частности покрыть торговый дефицит.

Россия, в свою очередь, хотела бы изменить данную практику, хотя бы среди стран, закупающих у нее энергоносители, и тем самым усилить значимость рубля. Особенно это удобно сделать сейчас, когда «зеленый» не стабилен.

Декларации на рублевой основе

Рубль как валюта, скорее всего, может использоваться только в локальной украинско-российской торговле. При этом вряд ли РФ захочет продавать природный газ и нефть за свою же нацвалюту. Сколько бы не критиковали доллар, но для России он более важен, чем рубль, который на международных площадках значительно уступает «зеленому» и евро.

С учетом отрицательного сальдо торговли между Россией и Украиной, для украинской стороны было бы более выгодно в качестве средства для расчетов использовать гривню. Тогда бы мы могли без проблем перекрыть дефицит за счет эмиссии, а Россия - увеличить закупку товаров или ценных бумаг, эмитированных в гривне. В любом случае, для РФ это более выгодный вариант, при котором отсутствует риск роста инфляции.

Специфика украинского экспорта заключается в том, что основные продажи товаров приходятся на страны Азии и Африки. В качестве расчетов используется доллар. В свете рублевых расчетов с Россией, можно было бы полученную выручку конвертировать в рубли, минуя конвертацию в гривню, но тогда обменный курс будет значительно отличаться от ныне действующего.

Идея перехода в расчетах с Россией на рубли требует взвешенного подхода, главное при решении вопроса не сдать интересы Украины и не нарастить проблемный ком, которой и без того в отношениях с РФ увеличивается в обхвате.

Наталья Щербатюк, аналитик Украинского аналитического центра (для УНИАН)