Жидачевский ЦБК намерен увеличить объемы выпуска химико-термомеханической массы

Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) намерен существенно увеличить объемы производства химико-термомеханической массы (ХТММ) завершив модернизацию ее производства, с выходом на проектную мощность 4,5 тыс. тонн волокна в месяц к концу первого квартала 2011 года. Об этом УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета комбината Александр КОЗИК.

Техническим консультантом проекта выступила компания Andritz (Австрия), которая провела аудит используемого на предприятии оборудования и предоставила рекомендации по модернизации технологического процесса производства ХТММ.



"ХТММ используется при производстве флютинга, тест-лайнера, коробочного и переплетного картонов. Изготовление химико-термомеханической массы на Жидачевском ЦБК в экспериментальном режиме началось в сентябре 2009 года. А в декабре 2009 года на комбинате впервые в Украине освоено производство химико-термомеханической массы (ХТММ) из лиственных пород древесины - осины, тополя, ольхи, - сообщил А.КОЗИК. - Химико-термомеханическая масса изготавливается на оборудовании перепрофилированного сульфатцеллюлозного завода. Процесс производства состоит из стадии подготовки технологической щепы заданных размеров, ее химической обработки при высокой температуре в аппарате "Пандия", горячего размола, промывки на фильтрах давления и последующего размола массы на дисковых мельницах и мельницах типа "конфло".



После приобретения в ноябре 2009 года холдингом "Илим Палп Энтерпрайз" (Санкт-Петербург, РФ) Жидачевского ЦБК, новым собственником была поставлена задача перейти с экспериментального на штатный режим производства ХТММ. Это позволит компенсировать сложившийся в Украине дефицит волокна для производства гофро-бумаги и картона. Кроме того, себестоимость производства ХТММ на Жидачевском ЦБК ниже стоимости импорта этой продукции с российских предприятий холдинга с учетом транспортных издержек.

Справка УНИАН.ОАО «Жидачевский целлюлозно–бумажный комбинат» (Львовская обл.) - многопрофильное, интегрированное предприятие с замкнутым производственным циклом, который начинается с переработки привозного сырья и заканчивается готовой продукцией. Комбинат специализируется на выпуске гофрокартонной тары, тароупаковочных и печатных видов бумаг. В 2009 г. на комбинате впервые в Украине освоено производство химико-термомеханической массы (ХТММ). Предприятие имеет собственную полуфабрикатную базу – производство древесной и макулатурной массы, которые используются для производства бумаги и картона на комбинате. На предприятии действует сертифицированная система управления качеством в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000.

В ноябре 2009 года российский холдинг «Илим Палп Энтерпрайз» (Санкт-Петербург) приобрел 99,2% акций Жидачевского ЦБК и 98,6% акций Измаильского ЦБК (введен в эксплуатацию в 1964 году, в состав предприятия входят цех по производству картона и цех гофротары).

В настоящий момент, помимо Жидачевского и Измаильского ЦБК, холдинг «Илим Палп Энтерпрайз» контролирует Котласский ЦБК, «Братсккомплексхолдинг», Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат, бумажную фабрику «Коммунар» и 28 лесозаготовительных предприятий.

По имеющейся информации, «Илим Палп Энтерпрайз» рассматривает возможность приобретения ряда предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Украины - с целью увеличения принадлежащей холдингу доли украинского рынка соответствующей продукции.