Дивизион стали и проката "Метинвеста" возглавил бывший менеджер "Северстали"

Директором дивизиона стали и проката группы "Метинвест" назначен Александр ПОГОЖЕВ, занимавший до этого разные руководящие посты в российской ОАО "Северсталь" (последнее место работы - пост главного операционного директора подразделения Severstal International, США), сообщает сайт СКМ.

Как отмечается в сообщении, в сферу ответственности А.ПОГОЖЕВА будет входить обеспечение процесса эффективного управления в дивизионе c точки зрения стратегических, тактических и краткосрочных бизнес-задач, связанных с развитием металлургических предприятий группы и службы продаж дивизиона.

Занимавший до этого пост директора дивизиона Джек МАКЛАХЛАН назначен на пост директора по техническому развитию ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ». Он будет отвечать за реализацию новой стратегии компании в области технологического развития.

Справка УНИАН. Дивизион стали и проката "Mетинвеста" объединяет предприятия по производству стали, проката, металлопродукции и производству труб большого диаметра. В 2009 г. дивизион произвел 7 млн. т стали и 9,2 млн. т полуфабрикатов и готовой продукции.

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами группы "Метинвест" являются группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания группы "Метинвест".