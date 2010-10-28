ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2010 году до 5%
17:05, 28 октября 2010Промышленность
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Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, ЕБРР также улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году с 4,1% до 4,5%.
Кроме того сообщается, что по итогам IV квартала 2010 года ЕБРР ожидает рост ВВП Украины по отношению к аналогичному периоду 2009 года на уровне 3,6%.
Как сообщал УНИАН, Fitch прогнозирует рост ВВП Украины 5% в 2010 и 4,5% в 2011 году.
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