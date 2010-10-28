ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2010 году до 5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины с 4% до 5% в 2010 году.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, ЕБРР также улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году с 4,1% до 4,5%.

Кроме того сообщается, что по итогам IV квартала 2010 года ЕБРР ожидает рост ВВП Украины по отношению к аналогичному периоду 2009 года на уровне 3,6%.

Как сообщал УНИАН, Fitch прогнозирует рост ВВП Украины 5% в 2010 и 4,5% в 2011 году.