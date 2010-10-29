"УкрАвто" намерено уволить 95% сотрудников Варшавской автомобильной фабрики

Крупнейшая в Украине автомобильная корпорация "УкрАвто" до июня следующего года намерена уволить до 1 700 из около 1 800 сотрудников принадлежащей ей Варшавской автомобильной фабрики (FSO, Польша).

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил глава профсоюза «Солидарность» на фабрике Франчишек ПЬОТРОВСКИ.

По его словам, правление завода проинформировало профсоюзы о планируемых увольнениях, которые начнутся в ноябре, в начале этой недели.

Ф.ПЬОТРОВСКИ назвал причиной проблем фабрики непродление истекающего в марте 2011 года контракта с General Motors, который с конца 2007 года заказывал производимую на предприятии Chevrolet Aveo.

Собеседник агентства сообщил, что профсоюзы в связи с этой ситуацией обратились в министерство государственного имущества и к вице-премьеру Вальдемару ПАВЛЯКУ с просьбой о встрече.

Ф.ПЬОТРОВСКИ отметил, что увольнение почти всех работников равнозначно прекращению деятельности фабрики, которая, согласно условиям продажи «УкрАВто» в 2005 году, в текущем и следующем году должна была произвести более 100 тысяч автомобилей.

«Договор (приватизационный) не был выполнен», - сказал он.

Ф.ПЬОТРОВСКИ также сообщил, что "УкрАвто", согласно условиям продажи, был обязан в конце 2011 года наладить производство еще одного автомобиля.

Представитель профсоюза также высказал мнение, что FSO грозит ликвидация из-за «протекции» на автомобильном рынке, а не мирового кризиса, заметив, что в Европе активно продаются автомобили Chevrolet Aveo, производимые в Кореи.

Как сообщал УНИАН, правление FSO в конце сентября урегулировало трудовой спор с сотрудниками завода, которые протестовали против сокращения зарплат почти на треть из-за простоев предприятия, вызванных отсутствием заказов.

Справка УНИАН. В 2005 году сообщалось, что «УкрАвто» через свою компанию «АвтоЗАЗ» купил 19,9% акций завода за символические 100 злотых (около 30 долларов) и получил от польского правительства право управлять остальными акциями предприятия.

Компания также выкупила долги завода перед банками, что фактически спасло завод от ликвидации, на грани которой оказалось предприятие после банкротства корейской Daewoo, которая была стратегическим инвестором завода с 1995 по 2003 год.