Азербайджан заинтересован в продукции украинского авиапрома – Азаров

Азербайджан заинтересован в приобретении продукции украинских авиастроительных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире телеканала «Интер», комментируя переговоры с Президентом Азербайджана Гейдаром АЛИЕВЫМ.

Украинский премьер отметил, что речь идет, прежде всего, о вертолетостроении.

«АЛИЕВ говорит: это прекрасная идея, я готов в это деньги вложить. У вас есть двигатели и специалисты, а мне нужны вертолеты», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что первые вице-премьеры двух стран уже получили задание проработать этот вопрос и выйти с конкретными предложениями.