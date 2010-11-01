Промышленность России ускорила рост

Активность в промышленном секторе незначительно повысилась благодаря росту занятости, при этом темпы роста производства вновь замедлились, а инфляционное давление усилилось, свидетельствует опрос менеджеров по снабжению (PMI), проводимый по заказу HSBC, сообщает Рейтер

Промышленный индекс PMI вырос в октябре до 51,8 пункта с 51,2 в сентябре. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже - спад.

Улучшение индекса PMI обрабатывающих отраслей России несколько обнадеживает, но еще слишком рано говорить о том, что тенденция замедления роста подошла к концу, считает главный экономист по России и странам СНГ HSBC Александр Морозов.

Компоненты PMI свидетельствуют о разнонаправленной динамике.

Индекс объемов производства в октябре снизился до 51,84 пункта с 52,26 пункта в сентябре.

Более слабый рост объема производства отразил приглушенный рост новых заказов. Индекс объемов новых заказов снижался второй месяц подряд и достиг значения 54,8 баллов.

Индекс новых экспортных заказов оказался ниже критической отметки 50,0 баллов, достигнув минимального с марта 2010 года значения.

Индекс занятости составил 51,51 балла, при этом увеличение найма было связано с новыми заказами и растущими производственными потребностями.

Повышение цен на сырье и материалы, в частности на металлы и хлопок, вызвало заметный рост отпускных цен, впрочем, он немного замедлился по сравнению с сентябрем 2010 года, когда темпы инфляции были самыми высокими с июля 2008 года.