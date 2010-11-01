«Азовсталь» в октябре увеличила производство проката на 7%

Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь», входящий в Группу "Метинвест", в октябре текущего года произвел 482,84 тыс. тонн проката, что на 30,6 тыс. тонн (или на 6,8%) больше, чем в сентябре (452,28 тыс. тонн).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы "Метинвест".

Согласно сообщению, чугуна в октябре 2010 года было произведено 420,87 тыс. тонн, что на 2,2 тыс. тонн (или на 0,5%) больше, чем в сентябре (418,64 тыс. тонн).

Производство стали в октябре составило 484,94 тыс. тонн, что на 6,7 тыс. тонн (или на 1,4%) меньше, чем в сентябре (491,63 тыс. тонн).

В "Метинвесте" объяснили, что снижение объемов производства стали в октябре 2010 года произошло из-за внепланового ремонта мартеновской печи №8.

В пресс-центре также отметили, что в целом за январь-октябрь 2010 года на комбинате было произведено: чугуна 4 млн. 75,97 тыс. тонн, что на 866,6 тыс. тонн (или на 27%) больше, чем за аналогичный период прошлого 2009 года; стали было выплавлено 4 млн. 704,12 тыс. тонн, что на 984,4 тыс. тонн (или на 26,5%) больше прошлогоднего; проката отгружено было 4 млн. 405,58 тыс. тонн, что на 970,2 тыс. тонн (или на 28,2%) больше, чем в январе-октябре 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» — управляющая компания Группы "Метинвест".