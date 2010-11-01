«Северсталь» объединит «Северсталь-Украина» и «Днепрометиз»

С 1 ноября 2010 года два предприятия «Северстали», работающие на рынке Украины, в целях повышения эффективности бизнеса начинают процесс объединения на одной производственной площадке.

Об этом сообщается в пресс-релизе «Северстали», переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, «Северсталь-Украина», сбытовое предприятие дивизиона «Северсталь Российская Сталь», будет работать на территории «Днепрометиза» (входит в группу предприятий «Северсталь-метиз»). Здесь для хранения продукции сбытовому предприятию «Северстали» будут предоставлены две площадки – 2 тыс. кв. м для закрытого и 3 тыс. кв. м для открытого хранения. Общая площадь складской территории — 5 тыс. кв. м.

«Днепрометиз» будет оказывать «Северсталь-Украине» весь спектр транспортно-логистических услуг. Комплексное обслуживание включит в себя приемку товара на склад, хранение, погрузку металлопроката потребителям.

«Такое сотрудничество даст преимущества всем сторонам. Для «Днепрометиза» появятся новые возможности эффективного использования и обслуживания инфраструктуры, расширения сервиса. За счет интеграции мы сможем добиться существенного снижения затрат. И, конечно, это позволит получить ценный опыт работы в новом для нас режиме», - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ОАО «Днепрометиз» Олега КОВТОНЮКА.

«Подобное объединение несет в себе еще и значительную экономическую выгоду, поскольку теперь средства, которые мы платим за аренду помещений, будут оставаться внутри компании, повышая, тем самым, эффективность ее работы», - цитирует пресс-служба генерального директора ООО «Северсталь-Украина» Игоря ГУТОРОВА.

Справка УНИАН. ОАО «Днепрометиз» – украинское предприятие группы «Северсталь-метиз», специализирующееся на выпуске низкоуглеродистой продукции: проволоки, сеток, фибры, гвоздей. Поставки осуществляются на рынки Украины и России, в Европу, страны СНГ.

«Северсталь-метиз» – группа предприятий, объединяющая метизные активы компании «Северсталь». Входит в ТОП-5 европейских производителей метизной продукции в своем сегменте. Производственные площадки группы расположены в России, Украине и Европе. Основные потребители продукции – стройиндустрия, нефте- и газодобывающая отрасли, автопром, металлургия, машиностроение.

«Северсталь Российская Cталь» – дивизион ОАО «Северсталь» – один из крупнейших производителей стали в России. Дивизион продемонстрировал устойчивые результаты в 2009 году. Выручка за год составила 6 179 млн. долл., показатель EBITDA составил 1,319 млн. долл. США. Дивизион включает российские производственные предприятия, зарубежные сбытовые компании, которые реализуют продукцию, преимущественно произведенную в России, и прочие зарубежные компании, которые либо предоставляют услуги российским производственным предприятиям, либо управляются из России.