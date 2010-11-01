Клюев считает нужным увеличить номенклатуру товаров в торговле Украины и Сирии

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ считает необходимым увеличить номенклатуру товаров в двухсторонней торговле Украины и Сирии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в ходе VІІ заседания украинско-сирийского межправительственного комитета.

А.КЛЮЕВ отметил, что 70% украинского экспорта в Сирию составляет металл, 15% – зерно, а еще 15% приходится на другие товары.

При этом вице-премьер отметил, что импорт из Сирии более диверсифицирован, однако объемы товаров незначительные, в частности, это сера, обувь, овощи и трикотажная одежда.

«Это свидетельствует о том, что промышленный потенциал обеих стран используется еще не в полной мере», – сказал А.КЛЮЕВ.