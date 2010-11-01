ЕМЗ сократил производство чугуна на 24%

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), входящий в Группу «Метинвест», в октябре 2010 года произвел 140,7 тыс. тонн чугуна, что на 44,2 тыс. тонн (или на 23,9%) меньше, чем в сентябре (184,92 тыс. тонн).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Группы «Метинвест».

Согласно сообщению, стали в октябре 2010 года было выплавлено на заводе 162,43 тыс. тонн, что на 52 тыс. тонн (или 24,2%) меньше, чем в предыдущем месяце (214,4 тыс. тонн). Отгрузка проката в октябре 2010 года составила 156,64 тыс. тонн, что на 48,4 тыс. тонн (или на 23,6%) меньше, чем в сентябре (205 тыс. тонн).

В «Метинвесте» объяснили, что снижение объемов производства стали в октябре 2010 года произошло из-за запланированного ранее блока капитальных ремонтов основных агрегатов (ДП№1-ДП№4-ДП№5 – Конвертер №1 – МНЛЗ №1 – МНЛЗ №2).

В пресс-центре также отметили, что в целом за январь-октябрь 2010 года на заводе было произведено чугуна 1 млн. 808,1 тыс. тонн, что на 73 тыс. тонны (или на 4,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года; стали было выплавлено 2 млн. 89,6 тыс. тонн, что на 127 тыс. тонн (или на 6,5%) больше прошлогоднего, и отгружено было 2 млн. 6,4 тыс. тонн проката, что на 150,5 тыс. тонн ( или на 8,1%) больше, чем в январе-октябре 2009 года.

Справка УНИАН. ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украино-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» — управляющая компания Группы "Метинвест".