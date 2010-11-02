«Турбоатом» модернизирует гидротурбины Киевской и Каневской ГЭС

ОАО «Турбоатом» и ОАО «Укргидроэнерго» подписали контракты на изготовление и поставку трёх гидротурбин для гидроэлектростанций Днепровского каскада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, согласно контрактным договоренностям, «Турбоатом» произведёт реконструкцию существующего турбинного оборудования на Киевской ГЭС (ст. №18) и Каневской ГЭС (ст. №6, 8).

Предприятие изготовит и поставит новые высокоэффективные поворотно-лопастные рабочие колёса. Также планируется замена лопастной системы рабочего колеса и разработка конструкции рабочего колеса диаметром 6 м с разгруженной от высокого давления внутренней полостью корпуса с 4 Мпа до 0,1 Мпа, установка новых лопаток направляющего аппарата с улучшенным профилем, новых подшипников цапф лопаток с современным композиционным покрытием.

В результате модернизации единичная мощность гидротурбин Киевской ГЭС вырастет с 19,2 до 21 МВт, Каневской – с 19,2 до 23 МВт. Также увеличится срок службы гидротурбин до 30-40 лет, возрастут показатели надёжности, эффективности и экологической безопасности.

Сроки поставок оборудования для Киевской ГЭС – август 2011 г., для Каневской ГЭС – июнь и октябрь 2011 г. На Киевской ГЭС это последняя 20-я турбина, которую модернизирует завод, на Каневской ГЭС это 11-я и 12-я турбины из 24-х.

Справка УНИАН. Киевская ГЭС - первая (верхняя) ступень каскада гидроэлектростанций на территории Украины, построенная на реке Днепр и входящая в состав «Укргидроэнерго». Первый гидроагрегат Киевской ГЭС был введен в эксплуатацию в 1964 году, последний (20-й гидроагрегат) был сдан в эксплуатацию в 1968 году. Суммарная установленная мощность станции - 408,5 МВт (11х22 МВт и 9х18,5 МВт). Среднегодовая выработка - 790 млн кВтч, при максимальном напоре 12 метров. На гидроагрегатах установлены горизонтально-капсульные поворотно-лопастные турбины производства ОАО «Турбоатом» (Харьков) и генераторы производства НПО «Электротяжмаш» (Харьков). Плотина станции образует Киевское водохранилище. Киевская ГЭС совместно с Киевской ГАЭС составляют единый гидроэнергетический комплекс.

Каневкая ГЭС - вторая ступень каскада гидроэлектростанций на территории Украины, в г.Каневе, Черкасская область, построенная на реке Днепр и входящая в состав «Укргидроэнерго». Первый гидроагрегат Каневской ГЭС был введен в эксплуатацию в 1972 году, последний (24-й гидроагрегат) был сдан в эксплуатацию в 1975 году. Суммарная установленная мощность станции - 444 МВт (24х18,5 МВт). Среднегодовая выработка - 972 млн кВтч, при напоре 7,4-11 метров (максимальный 15,7 м.). На гидроагрегатах установлены горизонтально-капсульные поворотно-лопастные турбины мощностью 19,2 МВт производства ОАО «Турбоатом» (Харьков) и генераторы мощностью 18,2 МВт напряжением 3,15 кВ, производства НПО «Электротяжмаш» (Харьков). Распределительное устройство базируется на нескольких блоках с трансформаторами мощностью 80 кВА, отдающих энергию на напряжении в 110 кВ.

Плотина станции образует Каневское водохранилище. Протяжённость напорного фронта 16,7 км, пропускная способность 19300 м3/сек. при напоре 7,2 метра.