Кабмин согласовал образование СП «ОАК – «Антонов»

Кабинет Министров Украины своим распоряжением N2040-р от 25 октября 2010 года согласился с предложением Министерства промышленной политики относительно образования совместного российско-украинского предприятия с участием государственного авиастроительного концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, Россия).

Текст соответствующего документа размещен на сайте Кабмина.

При этом Министерству промышленной политики и Фонду государственного имущества поручено осуществить в установленном порядке организационные мероприятия, связанные с образованием указанного предприятия и его государственной регистрацией.

Как сообщал УНИАН, в начале октября т.г. министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ в ходе международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ» сообщил, что договор о создании украинско-российского авиапромышленного совместного предприятия должен быть подписан 24 октября. Министр отметил, что долевое участие в СП будет паритетным.

27 октября т.г. в Киеве было подписано соглашение о создании совместного предприятия между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) и украинским государственным авиастроительным концерном «Антонов».

Справка УНИАН. В состав государственного авиастроительного концерна «Антонов» входят ГП «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.А.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им. Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.