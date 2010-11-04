Верховная Рада вернула в госсобственность Херсонский машиностроительный завод

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью “Херсонский машиностроительный завод”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 318 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом установлено, что ввиду общественной необходимости, с целью защиты интересов государства и трудовых прав работников общества с ограниченной ответственностью “Херсонский машиностроительный завод” возвращается в государственную собственность целостный имущественный комплекс ООО “Херсонский машиностроительный завод”.

ВР поручила Кабинету министров Украины осуществить в установленном порядке мероприятия, связанные с возвращением в государственную собственность целостного имущественного комплекса ООО “Херсонский машиностроительный завод”; предусмотреть в проекте закона о государственном бюджете на 2010 год необходимые средства на осуществление мероприятий, связанных с возвращением в госсобственность целостного имущественного комплекса ООО “Херсонский машиностроительный завод”.

Закон вступает в силу со дня опубликования.