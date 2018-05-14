Таможенный кодекс по принципу Налогового – неразбериха, суматоха и разброд

Не доведя до логического завершения ситуацию с Налоговым кодексом, то есть, не дождавшись принятия документа парламентом и его одобрения президентом, украинские государственные мужи взялись за Таможенный кодекс (ТК). Но, как свидетельствует практика, спешкой в этом деле не стоит руководствоваться. Если отбросить качество как не очень весомую в Украине характеристику, то в отношении ТК есть что сказать о количестве. Сейчас в стране независимо друг от друга разрабатываются несколько проектов кодекса, и это вносит определенную неразбериху в такой увлекательный процесс, как законотворчество...

Начать стоит с первого звоночка об изменениях в кодекс. Сразу оговоримся, что речь идет о проектах нынешнего года, а не о тех, которые годами пылятся на парламентских полках в надежде быть рассмотренными.

Таможенная фишка - контролировать и властвовать

В начале сентября на сайте Государственной таможенной службы был обнародован проект изменений в ТК, в котором речь шла исключительно о расширении полномочий ведомства. В частности, предлагалось существенно изменить подход к проверкам предпринимателей, при этом не упоминалось об упрощении или облегчении процедур.

Документом предусматривается наделить таможенников правом: приглашать руководителя предприятия для проверки соблюдения требований законодательства по таможенным вопросам; получать бесплатно от руководителей проверяемого предприятия копии документов о финансово-хозяйственной деятельности предприятия и информацию, связанную с определением базы налогообложения; обследовать производственные, складские, торговые помещения проверяемого предприятия; изымать на предприятии оригиналы первичных документов, которые свидетельствуют о нарушении законодательства, контроль соблюдения которого возложен на таможенные органы; использовать в служебных целях предметы связи предпринимателей с их разрешения; проводить встречные проверки на предприятиях и пр. Что касается проверяемых, то для них оставили только право предоставить всю необходимую для проверок документацию и оспаривать итоги аудита в суде.

Длительность плановой и внеплановой выездных документальных проверок предприятий не может превышать 60 рабочих дней (2 месяца!). В случае необходимости проверки могут быть продлены.

Гостаможслужба как инициатор данного документа собирает предложения к нему, после чего законопроект передадут в правительство, следующий адресат - парламент.

Кстати, появление данного законопроекта не привлекло особого внимания общественности, сыграл отвлекающий фактор – злополучный Налоговый кодекс.

Кто приложится к Таможенному кодексу...

Выступая на последней коллегии Гостаможслужбы, председатель парламентского комитета по вопросам таможенной и налоговой политики Виталий Хомутынник рассказывал о проекте Таможенного кодекса, который сейчас находится в комитете на разработке и будет рассмотрен Радой сразу после принятия Налогового кодекса.

«Тот проект, который наработан в комитете, он предусматривает внесение изменений в более чем 120 статей действующего Таможенного кодекса, предлагается изъять из текста около 25 статей и одновременно внести в него свыше 130 статей, в том числе 13 новых глав и два новых раздела. Эти изменения направлены на приведение и адаптацию действующего законодательства Украины к соответствующим международным соглашениям универсального характера, к которым Украина присоединилась после 2002 года...», - отметил В.Хомутынник.

Между тем, глава Гостаможслужбы Игорь Калетник поспешил заверить, что возглавляемое им ведомство никоим образом не причастно к отмеченному документу, таможня – лишь исполнитель.

Следуя хронологии событий, в начале текущей недели состоялось заседание коллегии Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, на котором пролился частично свет на вопрос подготовки проекта (-ов) ТК. Правда, немного и лучик света померк, когда оказалось, что один из проектов уже находится в профильном комитете ВР.

Председатель общественного совета при Гостаможслужбе Олег Платонов рассказал, что ранее уже были согласованы изменения в ТК и переданы народным депутатам для обсуждения, в частности в профильный комитет, и для регистрации в Раде.

Эти действия глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский назвал «попытками непорядочного поведения» и заверил собравшихся в том, что в парламент будет подан единый вариант кодекса. «Я вам могу сказать точно, что вносит новый Таможенный кодекс по заданию Тигипко и Президента, то и будет передано в парламент, а вот эти попытки зайти через депутатов, то, что сейчас делается, они будут все пресечены», - резюмировал М.Бродский.

По словам главы Госкомпредпринимательства, вице-премьер-министр Сергей Тигипко поручил комитету разработать проект ТК, над чем он и трудится, и предлагает всем отраслям делегировать в рабочую группу своих представителей и активно вносить предложения.

В то же время, как сообщил В.Хомутынник, на сегодня существует три таможенных кодекса, которые разработаны Госкомпредпринимательства, вице-премьером Сергеем Тигипко, а также депутатский вариант. Все они будут обработаны, а затем основные положения соберут воедино.

Терминологические «неточности»

Количественная неразбериха вносит в работу над Таможенным кодексом и терминологические неточности. В Гостаможслужбе результат «творчества» называют проектом закона, которым будут внесены изменения в действующий кодекс, Госкомпредпринимательства и С.Тигипко утверждают, что разрабатывают проект нового ТК.

Вторым примером «творческого беспорядка» является срок принятия документа: С.Тигипко заявляет, что это должно состояться еще до конца года, В.Хомутынник прогнозирует судьбоносное действо в феврале 2011-го. В любом случае и законодательная, и исполнительная ветви власти пытаются как можно быстрее внедрить в жизнь новые правила игры, лишь бы она не стала напоминать игру «ребенка со спичками».

Что же касается норм кодекса, то о них время от времени можно услышать урывками, целостной картины пока нет. Основное направление – борьба с взяточничеством и коррупцией среди таможенников, а также устранение возможных дыр, располагающих к таким действиям. «Безусловно, в том кодексе, который разрабатывается, мы должны усилить ответственность таможенников за те вещи, которые делаются на границе – за взятки, за коррупцию и прочее», - отмечает В.Хомутынник. Ну и при возможности упростить таможенные процедуры, ввести единое окно, ужесточить ответственность таможенников за нарушения.

Почти так же комментируют цель разработки кодекса все к этому причастные. Надеются на это и предприниматели. Однако все упирается в коррупцию, которая может легко затормозить все благие намерения.

Успеют ли утрясти все проблемные вопросы до уже рассчитанной даты принятия кодекса, покажет время. А его осталось не так много. Стоит напомнить, что документ разрабатывается с 2008 года, но большую часть времени он был не обсуждаемым, поэтому не стоит считать указанную дату отправной точкой. Вот и выходит, что традиции крепнут - архиважный документ в кротчайшие сроки, а потом будем разбираться. Между тем, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах уверен, что для разработки нового ТК необходимо несколько лет.

А от себя добавим: Таможенный кодекс - не блюдо, которое подают к столу горячим, поэтому нет необходимости спешить «облегчить» украинцам жизнь...

Каролина Вагнер (УНИАН)