Самый высокий рост промпроизводства в сентябре зафиксирован в Ривненской области - Госкомстат

Самый высокий рост промышленного производства в сентябре 2010 года против показателя сентября 2009 года зафиксирован в Ривненской области – 55%, самый большой спад отмечен в Ивано-Франковской обл. – 8,9%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в пятерку областей-лидеров роста промышленного производства вошли: Ривненская область (сентябрь 2010 г. к сентябрю 2009 г. – 55%, январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. – 26,3%, сентябрь к августу 2010 года – 0,1%), Закарпатская область (сентябрь 2010 г. к сентябрю 2009 г. – 42,5%, январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. – 43,3%, сентябрь к августу 2010 года – 10,1%), Винницкая область (сентябрь 2010 г. к сентябрю 2009 г. – 30,6%, январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. – 4,9%, сентябрь к августу 2010 года – 19,5%), Волынская область (сентябрь 2010 г. к сентябрю 2009 г. – 21%, январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. – 25%, сентябрь к августу 2010 года – спад 1,8%), Днепропетровская область (сентябрь 2010 г. к сентябрю 2009 г. – 19,3%, январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. – 19,2%, сентябрь к августу 2010 года – 1%).

При этом сообщается, что в сентябре 2010 года против сентября 2009 года зафиксирован спад промпроизводства в 5 областях Украины и Севастополе: в Ивано-Франковской области (сентябрь 2010 г. к сентябрю 2009 г. – спад 8,9%, январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. – спад 10,8%, сентябрь к августу 2010 года – рост 3%), Одесской обл. (сентябрь 2010 г. к сентябрю 2009 г. – спад 4,5%, январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. – рост 5,3%, сентябрь к августу 2010 года – спад 14,3%), Львовской обл. (сентябрь 2010 г. к сентябрю 2009 г. – спад 4,5%, январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. – спад 0,2%, сентябрь к августу 2010 года – спад 2,8%), Сумской обл. (сентябрь 2010 г. к сентябрю 2009 г. – спад 3%, январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. – спад 8,4%, сентябрь к августу 2010 года – спад 1,2%), Луганской обл. (сентябрь 2010 г. к сентябрю 2009 г. – спад 1,2%, январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. – рост 5,2%, сентябрь к августу 2010 года – рост 5,7%), и г. Севастополь (сентябрь 2010 г. к сентябрю 2009 г. – спад 5,7%, январь-сентябрь 2010 г. к январю-сентябрю 2009 г. – рост 10,8%, сентябрь к августу 2010 года – спад 14,9%).

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в сентябре текущего года против сентября 2009 года составил 10,2%, в январе-сентябре 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 10,8%.

По данным Госкомстата, в сентябре т.г., по сравнению с августом, рост промпроизводства составил 2,9%.