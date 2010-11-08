Цены производителей промпродукции в октябре выросли на 2,4%

В Украине цены производителей промышленной продукции в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем (показатель к предыдущему месяцу). выросли на 2,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По предоставленной информации, рост цен производителей в январе-октябре 2010 г. к декабрю 2009 года (с начала года) составил 18%.

Как сообщал УНИАН, В Украине цены производителей промышленной продукции в сентябре 2010 года, по сравнению с августом (показатель к предыдущему месяцу), выросли на 0,1%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – на 15,2%.

Рост цен производителей в сентябре 2010 года против показателя сентября 2009 года составил 19,2%, в январе-сентябре 2010 года против аналогичного периода 2009 года — 21,5%.