Украинские метпредприятия могут к 2014 г. лишиться рынка сбыта в Турции

К 2014 году украинские металлургические предприятия могут лишиться рынка сбыта в Турции - крупнейшего рынка для экспорта плоского проката.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня заместитель министра промышленной политики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ в Днепропетровске на балансовом совещании предприятий ГМК.

«Дальнейшее снижение объемов украинского экспорта ожидается с 2011 г., а в период с 2012 по 2014 г. поставки украинской продукции на турецкий рынок сократятся до символических объемов (300 тыс. тонн в год). Это вполне реально, не страшилки», - подчеркнул С.БЕЛЕНЬКИЙ.

По его словам, причиной потери турецкого рынка является ожидаемый ввод Турцией собственных металлургических мощностей.

По данным выступившего на балансовом совещании директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимира ВЛАСЮКА, в 2007 г. собственные мощности Турции по производству плоского проката составляли 5 млн. тонн в год. В текущем году они выросли до 9 млн. тонн, а к 2012 г. должны увеличиться до 14 млн. тонн продукции.

В. ВЛАСЮК также уточнил, что в 2007 г. поставки украинского плоского проката в Турцию составили 2,3 млн. тонн, в 2009 г. они сократились до 500 тыс. тонн. По итогам 2010 г. ожидается небольшой рост поставок относительно 2009 г. из-за роста потребления металлопроката на мировом рынке.