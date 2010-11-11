Азаров поручил создать в Украине светодиодное осветительное производство

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил за два года создать в Украине светодиодное осветительное производство.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, такое задание на заседании по вопросам научно-технической и инновационной политики получил глава Госкомитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что через два года Украина должна иметь производство, которое полностью обеспечит Украину осветительными приборами на светодиодной основе.

При этом он выразил готовность перехода всех государственных структур на осветительные приборы отечественного производства.

В свою очередь В.СЕМИНОЖЕНКО доложил Н.АЗАРОВУ, что на сегодняшний день разработано технико-экономическое обоснование соответствующего совместного предприятия, и уже решается вопрос относительно формы финансирования.

В.СЕМИНОЖЕНКО отметил, что сейчас Украина полностью закупает светодиодную технику в Южной Корее и Японии. В то же время Беларусь сделала серьезный прорыв в производстве этой осветительной техники и готова поставлять Украине свои конструкции для светодиодных приборов, в частности, для освещения улиц, а корейские компании готовы поставлять Украине напыленные схемы. И благодаря тому, что в Украине хорошо развита электроника, новые заводы будут собирать светодиодное оборудование, сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что государство готово выделить финансирование на этот проект, но отметил, что должен быть конкретный человек, который будет отвечать за его реализацию.

«Поставьте меня крайним», - предложил В.СЕМИНОЖЕНКО.