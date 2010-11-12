В Украине планируют создать совместное с Кубой предприятие по производству онкопрепаратов

В Украине планируют создать совместное с Кубой предприятие по производству онкологических препаратов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА, который находится с рабочим визитом в Республике Куба во главе украинской части Межправительственной украинско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По словам В.ТИХОНОВА, Украина заинтересована в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с Кубой в медицинской сфере и в медико-фармацевтической отрасли. Он отметил, что в рамках Х заседания комиссии состоялась рабочая встреча представителей министерств здравоохранения обеих стран. Правительство Украины, по словам вице-премьера, окажет всю необходимую помощь в реализации совместных проектов в сфере здравоохранения.

В.ТИХОНОВ выразил благодарность правительству Кубы за 20-летнюю высококвалифицированную медицинскую помощь, которая предоставляется в лечебно-оздоровительном центре «Тарара» украинским детям, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. Он подтвердил заинтересованность украинской стороны в продолжении оздоровления и лечения детей.

В свою очередь кубинская сторона, по словам В.ТИХОНОВА, выразила готовность и в дальнейшем оказывать бессрочную помощь в лечении и оздоровлении детей на бесплатной основе.

«Целью двустороннего сотрудничества является налаживание постоянных контактов в сфере здравоохранения и фармацевтики для преодоления наиболее распространенных заболеваний, в том числе онкологических», - отметил В.ТИХОНОВ. По его словам, кубинская сторона заинтересована в проведении совместных украинско-кубинских исследований в контексте апробации адекватной вакцины для ІІІ, ІV стадий онкологических заболеваний.

«Кубинским Центром молекулярной иммунологии предложено создать совместное предприятие для производства на фармацевтических мощностях Украины онкологических препаратов и вакцин по лицензии Центра молекулярной иммунологии», - сказал В.ТИХОНОВ.