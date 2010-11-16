Рост промпроизводства в октябре составил 10,2%

В Украине рост промышленного производства в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2009 года составил 10,2%, в январе-октябре 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 10,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в октябре т.г. по сравнению с сентябрем рост промпроизводства составил 4,8%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в октябре т.г. против октября 2009 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 2,8% (к сентябрю т.г. – рост 4%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 8,4% (к сентябрю т.г. – спад 2,1%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 1,1% ( к сентябрю т.г. – рост 9,3%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в октябре т.г., по сравнению с октябрем 2009 года, составил 11,7% (к сентябрю т.г. – рост 2,3%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 1,4% (к сентябрю т.г. – рост 8,9%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 9,3% (к сентябрю т.г. – спад 2%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 9% (к сентябрю т.г. – 3,2%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 10,5% (к сентябрю т.г. – 2,5%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в октябре т.г. против октября 2009 года составил 1,8% (к сентябрю т.г. – рост 1,4%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 8,2% (к сентябрю т.г. – 0,6%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – рост 13,6% (к сентябрю т.г. – спад 1,9%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 21,8% (к сентябрю т.г. – 4,2%), в том числе в химическом производстве – 27,5% (к сентябрю т.г. – 8,5%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 4,8% (к сентябрю т.г. – спад 8,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 6,5% (к сентябрю т.г. – спад 1,7%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в октябре т.г., по сравнению с октябрем 2009 года, рост производства составил 8,9% (к сентябрю т.г. – 2,5%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 32% (к сентябрю т.г. – спад 1,8%), в частности в производстве машин и оборудования – 11,1% (к сентябрю т.г. – 0,7%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 34% (к сентябрю т.г. – 1,7%), в производстве транспортного оборудования – 55,4% ( к сентябрю т.г. – спад 5%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 13,2% (к сентябрю т.г. – 22,2%).