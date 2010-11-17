Производство легковых авто в Украине сократилось на 7,2%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-октябре т.г. сократилось на 7,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 56,7 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-октябре т.г. увеличилось в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 2104 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось на 89,6% – до 4095 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 83,6%, по сравнению с 2008 годом, до 65,7 тыс. штук.

В 2009 году производство автобусов в Украине сократилось на 85,4%, по сравнению с 2008 годом, до 1473 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,8% – до 2499 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО», Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС», Корпорация «Эталон» и др.