Власть "торпедировала" военно-техническое сотрудничество с Европой

Почти год прошел с тех пор, как в торжественной обстановке Минобороны подписало со «Смарт-Холдингом» договор о строительстве кораблей класса корвет на Черноморском судостроительном заводе. Тогдашний директор Департамента по закупке вооружений и военной техники Минобороны Владимир Грек с энтузиазмом рассказывал о том, что решение о закупке для украинских корветов европейского вооружения у таких производителей, как DCNS, MBDA, EuroTorp, принято и одобрено на самом высоком уровне. Спустить на воду первый корабль обещали в 2012 году. Но уже весной этого года проект начал буксовать, тогда казалось, что это лишь трудности переходного периода, все-таки власть в стране поменялась. Но чем дальше, тем хуже. Наконец 16 ноября директор Департамента финансов Министерства обороны генерал-лейтенант Иван Марко заявил, что реализация проекта «Корвет», а вместе с ним проектов «Вертолет» и «Ан-70» приостановлена до 2013-2014 годов. Таким образом Кабмин «топит» не только украинский корвет, но и перспективы военно-технического сотрудничества с Евросоюзом. Взамен нам обещают усилить бронетанковые войска к параду по случаю 20-й годовщины Независимости Украины.

Украинскому флоту приказано временно прекратить старение…

Обнародовав прогнозируемые показатели государственного бюджета, которые будут выделены Минобороны в 2011 году, И.Марко в ходе пресс-конференции 16 ноября отметил: «На развитие вооружений впервые мы направляем 1,7 млрд. грн. Правда, этот ресурс не касается программ «Вертолет», «Корвет», а также «Ан-70». По его словам, министр обороны проинформировал о временном прекращении финансирования этих государственных программ. Директор департамента финансов Минобороны в то же время выразил надежду, что поступление госсредств возобновится с 2013-2014 годов. «Мы программы не останавливаем, но приостанавливаем финансирование», - уточнил он.

Вместе с тем И.Марко сообщил, что программа создания украинского многофункционального ракетного комплекса «Сапсан» будет продолжена, также в 2011 году в полном объеме будут обеспечены расходы на закупку 30 украинских модернизированных танков «Булат» и 10 новейших отечественных танков «Оплот».

«Президент поставил задачу, что 10 танков «Оплот» к 20-й годовщине Независимости Украины должны быть в строю», - подчеркнул И.Марко.

Складывается впечатление, что при определении приоритетов в оружейной сфере не последнюю роль сыграла «зрелищность» проектов. Корветы строить долго и затратно, программа «Вертолет», предусматривающая модернизацию Ми-24, тоже не слишком яркая тема, с точки зрения пи-ара. Про Ан-70 и так все миллион раз слышали. Совсем другое дело запустить на параде десяток новых танков - вполне осязаемая, а главное эффектная демонстрация заботы власти об обороноспособности страны. Но если серьезно, то стоит напомнить, что Военно-Морской Флот Украины крайне нуждается в новых боевых кораблях, для него это - вопрос жизни и смерти. В декабре 2009 года казалось, что ситуация сдвинулась с мертвой точки.

Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), основным акционером которого является “Смарт-Холдинг”, победил в конкурсе на строительство военного корабля класса «корвет» для ВМФ Украины. Тут стоит отметить, что в «Смарт-Холдинге» комментировать заявление И.Марко отказались. Генеральный директор ЧСЗ Валерий Калашников сообщил УНИАН, что «на сегодняшний день ГАХК "ЧСЗ" не получал каких-либо официальных документов от Министерства обороны о приостановке программы «Корвет». Поэтому, мы не можем комментировать информацию, полученную из интернет-источников. Контракт с Министерством обороны Украины действует. Предложения по его изменению ни одной из сторон не вносились».

Странная получается ситуация, если решение Кабмином принято, то почему о нем не уведомили «Смарт-Холдинг» и ЧСЗ?..

Но вернемся к вопросу о предпосылках возникновения проекта «Корвет». По данным Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), изначально планировалось, что первый украинский корвет будет спущен на воду в 2010 году, а к 2015-му в составе украинских ВМС будет уже 4 корабля. Эти сроки были жестко привязаны к возрасту и техническому состоянию кораблей, состоящих сегодня на вооружении.

Как отмечают эксперты ЦИАКР, входящие в состав ВМСУ, практически все боевые корабли и катера достались Украине при разделе ЧФ СССР. Возраст большинства из них - свыше 20 лет. Почти все нуждаются в заводском ремонте, или ремонте отдельных узлов, систем. Высока вероятность того, что уже к 2011 году в ВМС останется только три корабля, у которых не истечет срок технической эксплуатации. Из этого следует, что, даже построив первые 4 корвета к 2017 году, Украина запаздывала. Теперь на эту тему лучше вообще не говорить и так понятно, что единственной реальной силой в украинских территориальных водах останется ЧФ РФ.

НАТО нам не надо, а россиянам подойдет

Накануне заявления своего подчиненного министр обороны Михаил Ежель в интервью газете “Голос Украины” (№ 215 от 16 ноября) отметил, что государственная программа создания корабля класса «корвет» для ВМС Украины нуждается в пересмотре, т.к. создавалась «по натовским стандартам, точнее, под оружие, состоящее на вооружении армий стран-членов альянса. Поэтому оказалась очень дорогой. По нашим подсчетам, “корвет” натовского образца стоит более 8,5 млрд. грн. Сегодня за счет получения комплектующих из России и других стран его стоимость снижена до 3,5 млрд. грн”.

При этом М.Ежель уточнил, что если речь идет о программе “Корвет”, то удешевление новейших техники и вооружения осуществляется благодаря изменению вектора сотрудничества в военно-промышленной сфере.

Ох уж эти векторы, сколько же Украина будет вертеться как флюгер, если не сказать хуже, между Россией и Западом, смеша и тех и других...

Конечно, финансовая составляющая играет ключевую роль в выборе партнеров по ВТС, но настолько ли российское предложение лучше европейского? Вот что говорил год назад Владимир Грек о выборе французских компаний в качестве поставщика вооружений для корветов: «Это был большой и нелегкий труд, потому что многие страны, к которым мы обращались, отказали нам в поставках оружия для корвета. На протяжении трех лет Минобороны работало с правительствами европейских стран для того, чтобы получить разрешение на поставки оружия. Мы очень благодарны военному атташе Франции в Украине за то, что он помог в решении этой проблемы”.

По его словам, прогнозированная цена первого корабля составит около 250 млн. евро., а с началом серийного производства она снизится до 210 млн. евро. Заметьте, 250 млн. евро - это даже при курсе 11 грн. за 1 евро получится 2 млрд. 750 млн. грн., а никак не 8,5 млрд. грн., о которых говорит М.Ежель. Правда, он относит свою оценку к корвету «натовского образца». Но даже стоимость в 3,5 млрд. грн. с российскими комплектующими все равно меньше заявленных ранее 2 млрд. 750 млн. грн.

Неужели предыдущее руководство Минобороны позволило себе так уж сильно занизить цену постройки корвета, ведь это просто не логично, хотя бы с точки зрения освоения бюджетных средств. Что же касается выбора между европейским и российским вооружением, то в последнее время мы только и слышим, что соседка собирается купить у Франции большой десантный корабль «Мистраль», присматривается к испанскому корвету, приобрела за рубежом большую партию стрелкового оружия, установила на свои танки и самолеты французскую аппаратуру и т.д. Что же получается, сами россияне предпочитают европейские вооружения и технику, а Украина напротив, решила помочь российским производителям устаревшего железа удержаться на плаву?..

Переговорщики с фигой в кармане

Представьте себе, что вы долго и нудно уламываете кого-то оказать вам серьезную услугу, а, добившись желаемого, заявляете, мол, миль пардон, но для меня это слишком дорого. Последствия таких действий предсказуемы - вас не только пошлют куда подальше, но и внесут в игнор-лист раз и навсегда.

Руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергей Згурец подчеркивает, что отложены программы, которые несут кооперационную составляющую с европейскими компаниями. «В частности, программа «Вертолет», предусматривавшая модернизацию Ми-24 для украинской армии, должна была реализовываться с французской компанией Sagem. Перенос сроков может быть сопряжен со штрафными санкциями с французской стороны, потому что Украина обязалась выплачивать деньги определенными порциями. Если страна не объявляет дефолт, то нет никаких объективных причин для невыполнения условий контракта. То есть, получается, что за программу «Вертолет» нам все-таки придется платить, но уже в виде штрафов», - считает эксперт.

Что касается строительства корвета, то, по словам С.Згурца, в текущем году должны были быть подписаны контракты с европейскими производителями вооружений. «Если проект «Корвет» откладывается до 2013 года, то и переговоры с поставщиками вооружений придется начинать по второму кругу, и только через год или полтора можно будет рассчитывать на какой-то результат. Таким образом, реализация проекта отодвигается не на три года, а фактически лет на пять», - отметил он.

Говоря об Ан-70, эксперт подчеркнул, что данный проект уже стал визитной карточкой украинского авиапрома. «Занимаясь проектом уже 20 лет, а отложив его еще на несколько лет, Украина демонстрирует отсутствие внимания к развитию высоких технологий в сфере военной техники», - считает эксперт.

Он убежден, что временный отказ от трех перечисленных проектов нанесет тяжелый удар по перспективам военно-технического сотрудничества с европейскими партнерами и поставит под сомнение боеспособность украинских Вооруженных Сил в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

Азохен вэй! И танки наши быстры...

Ну да Бог с ними, с европейцами, такая значит у нас карма - если уж покупать оружие, то только made in Russia, как говорится, «Калашников» - это наше все. Однако, нам обещают в следующем году беспрецедентный бюджет на развитие ВВТ, так может вооружимся хоть чем-нибудь новым. Но и тут эксперт не склонен разделять оптимизм оборонного ведомства.

В первую очередь, Сергей Згурец напомнил, что в 2008 году на закупку вооружений, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) Министерству обороны было выделено 760 млн. грн., а в 2009 году - только 164 млн. грн. «В текущем году эта цифра стремится к нулю, потому что все деньги должны были быть получены из спецфондов, наполнение которых отсутствовало. Пришли только деньги за танки «Булат», но это не более 100 млн. грн. Теперь мы говорим, что в 2011 году расходы на развитие вооружений составят 1,7 млрд. грн., но между 100 миллионами в этом году и 1,7 миллиарда в следующем огромная разница, что заставляет считать прогноз Минобороны излишне оптимистичным», - сказал он. В этой связи С.Згурец прогнозирует, что в 2011 году реально на развитие вооружений и закупку военной техники будет направлено от 70 до 100 млн. грн. «До последнего заявления И.Марко на эти цели в 2011 году ожидалось получить около 70 млн. грн. Теперь можно предположить, что цифра увеличится, но вряд ли превысит 100 млн. грн. Этой суммы не хватит на реализацию даже одного проекта из ранее заявленных Минобороны», - считает эксперт.

Комментируя заявление финдиректора МОУ относительно производства к 20-й годовщине Независимости Украины 10 танков «Оплот», С.Згурец выразил сомнения в отношении возможности выполнить это обещание. «Стоимость 1-го танка «Оплот» - 5 млн. долл., не трудно посчитать, что производство 10 «Оплотов» обойдется при нынешнем курсе в 400 млн. грн., что, по нашим оценкам, приблизительно в 4 раза превысит реальное количество денег, выделенных на закупку ВВТ в 2011 году. К тому же получается, что за оставшиеся до 20-й годовщины чуть более 8-ми месяцев необходимо построить 9 танков «Оплот», так как сегодня у нас есть только одна такая машина. Мощности завода им. Малышева просто не позволят выдержать такие темпы», - поясняет эксперт.

Добавить к сказанному нечего, все и так понятно - будет у нас к торжеству усиленный взвод танков «Оплот» в количестве 5 штук, будем радоваться, а не будет, полюбуемся «Булатами» в окружении другой чудо-техники 1960-х - 1970-х годов. А еще можно запустить по Крещатику кавалерию из кабминовских чиновников верхом на шикарных кожаных креслах, тоже не плохо будет смотреться…

Петр Черных (УНИАН)