Эксперт: промпроизводство в Украине снизит темпы роста до однозначных чисел

Промышленное производство в Украине в последующие месяцы снизит темпы роста до однозначных чисел.

Такой прогноз содержится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

По мнению аналитика, украинские секторы промышленности поддерживали устойчивый темп восстановления в 2010 году прежде всего благодаря достаточному внешнему спросу. Иностранный спрос останется ключевым фактором влияния на промышленное производство и в четвертом квартале 2010 года, считает А.ЛОЗОВОЙ.

«Среди факторов предложения, производство в тяжелой индустрии и химии будет задавать тон расширению промышленности в четвертом квартале», - полагает аналитик.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, в Украине рост промышленного производства в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2009 года составил 10,2%, в январе-октябре 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 10,7%. В октябре т.г. по сравнению с сентябрем рост промпроизводства составил 4,8%.

В частности, в металлургии и производстве готовых металлических изделий в октябре т.г., по сравнению с октябрем 2009 года, рост производства составил 8,9% (к сентябрю т.г. – 2,5%). В машиностроении зафиксирован рост на уровне 32% (к сентябрю т.г. – спад 1,8%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 21,8% (к сентябрю т.г. – 4,2%), в том числе в химическом производстве – 27,5% (к сентябрю т.г. – 8,5%).