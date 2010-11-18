Неизменный показатель ВВП Украины в третьем квартале является хорошим знаком - эксперты

Неизменный показатель ВВП Украины в третьем квартале 2010 года по отношению ко второму кварталу является, безусловно, хорошим знаком, поскольку на протяжении третьего квартала экономика ощущала некоторые трудности.

Такая точка зрения содержится в аналитическом отчете «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в отчете, за исключением сезонного фактора, реальный ВВП в третьем квартале остался практически неизменным по отношению ко второму кварталу.

«Падение целевых и потребительских настроений было очевидным. Металлургическое производство стагнировало. Однако машиностроение и химическая промышленность продемонстрировали хорошие результаты. Очевидно, что инвестиции как частного, так и государственного сектора увеличились и поддержали ВВП», - подчеркивает аналитик «Эрсте Банка » Марьян ЗАБЛОЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госкомстата, валовый внутренний продукт (ВВП) Украины за третий квартал 2010 года сравнительно с третьим кварталом 2009 года, в постоянных ценах 2007 года, составил 103,5%, а по сравнению со вторым кварталом 2010 года с учетом сезонного фактора - 100,1%.