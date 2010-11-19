Нацбанк констатирует замедление роста ИПБО

Национальный банк Украины отмечает замедление роста индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в октябре 2010 года до 9,3% в годовом исчислении по сравнению с 10,8% в сентябре т.г.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Рост ИПБО за январь-октябрь 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, составил 6,8%.

«В октябре увеличился положительный вклад в прирост ИПБО производства электроэнергии, газа и воды (1,4 п.п.), строительства (1,2 п.п.) и розничной торговли (0,9 п.п.) при стабилизации вклада сельского хозяйства (0,1 п.п.)», - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что сельское хозяйство, после завершения сезонных работ

по сбору урожая, демонстрирует стабильную динамику (0,4% в октябре). По состоянию на 1 ноября было собрано 40,7 млн. тонн зерновых культур, что на 15,5% меньше прошлогоднего показателя.

Незначительное охлаждение внешнего спроса повлияло на динамику экспортоориентированных отраслей - металлургии и машиностроения. Так, снижение цен на металлы в октябре на фоне существенного накопления запасов в предыдущие периоды стало причиной замедления роста металлургического производства с 14% в сентябре до 8,9% в октябре в годовом исчислении.

Замедление экономического роста в основных странах-партнерах привело к уменьшению объемов производства машиностроения в октябре на 5,3%, хотя рост в годовом

исчислении составил 32%.

Снижение температуры воздуха в октябре, когда еще не была запущена система централизованного отопления жилых помещений, стало причиной существенного увеличения потребления населением электроэнергии, прирост производства которой в октябре составил 13,2% в годовом исчислении и 8,8% при исключении сезонного

фактора. Вклад производства и распределения электроэнергии, газа и воды в прирост промышленного производства увеличился и составил 2,1 п.п. (0,4 п.п. в сентябре).

Рост строительной отрасли в октябре составил 15,2% в годовом исчислении. Основным

фактором наращивания объемов строительных работ выступает увеличение государственного финансирования в рамках подготовки к Евро-2012. За 10 месяцев падение объемов строительства замедлилось до 9%.

Прирост объема розничной торговли в октябре составил 11,8% в годовом исчислении, за 10 месяцев – 5,9%.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Государственный комитет статистики Украины публикует поквартальную информацию о росте валового внутреннего продукта (ВВП).