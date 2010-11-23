Машиностроительные предприятия Украины увеличат выпуск продукции на 56,7%

По итогам этого года машиностроительные предприятия Украины произведут продукции в действующих ценах на 41,4 млрд. грн., что на 56,7% больше, чем по итогам 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на коллегии Министерства промышленной политики Украины сообщил директор Департамента по вопросам развития машиностроения Виктор КОЗЫРЕВ.

По его словам, такой прогноз Минпромполитики делает на основании результатов поизводственной деятельности машиностроительных предприятий Украины за январь-сентябрь этого года. «За этот период предприятия уже выпустили продукции на общую сумму свыше 29 млрд. грн.», - отметил В.КОЗЫРЕВ.

Вместе с тем, по его данным, этот показатель - 41,4 млрд. грн. - составляет лишь 64,8% от результатов производства машиностроительных предприятий Украины за наиболее успешный 2008 год, когда было произведено продукции на 63,9 млрд. грн. «Если темпы роста производства в отрасли сохранятся, то уже в 2011 году мы достигнем уровня 2007 года, а на уровень производства 2008 года выйдем в 2012 году», - добавил представитель Минпромполитики.