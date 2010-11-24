Ливия готова разместить военные заказы на судостроительных заводах Украины

Ливия готова сделать заказ на строительство военного флота на украинских судостроительных заводах.

Об этом заявил секретарь Высшего народного комитета Ливии Аль-Багдади Али АЛЬ-МАХМУДИ в ходе встречи с украинским премьером Николаем АЗАРОВЫМ в Триполи во вторник, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

По словам А.АЛЬ-МАХМУДИ, Ливия также заинтересована в реализации в Украине ряда инвестиционных проектов, в частности, в сельском хозяйстве и авиастроении. Кроме того, по словам секретаря ВНК, Ливия также готова инвестировать в электроэнергетическую отрасль, сотрудничать в нефтегазовой сфере, а также привлечь украинских специалистов к строительству метро в Триполи.

В рамках официального визита главы украинского правительства Н.АЗАРОВА в Триполи Украина и Ливия подписали ряд двусторонних документов. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве между Киевской торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой города Триполи, а также парафировано соглашение о внедрении безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

«В результате совместной работы мы подписали ряд чрезвычайно важных и взаимовыгодных соглашений между нашими странами. Я уверен, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между Украиной и Ливией», - цитирует департамент главу украинского правительства.