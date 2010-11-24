Украина и Израиль намерены разработать план сотрудничества в научно-технической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Израиля Шимон ПЕРЕС на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

Ш.ПЕРЕС отметил, что это будет десятилетний план сотрудничества двух стран в научно-технической сфере. Среди прочего в нем будет речь идти о сотрудничестве в фундаментальной науке, исследовании космоса и человеческого мозга.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ добавил, что сотрудничество планируется практически во всех сферах, которые интересуют Украину и Израиль. «Начиная с космических технологий и, условно говоря, заканчивая технологиями в сельском хозяйстве», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Ш.ПЕРЕС подчеркнул, что все эти разработки будут подкреплены соглашениями, в которых будет идти речь о привлечении инвестиций, организации работы совместных проектов и пр.