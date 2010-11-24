Фармацевтический рынок Украины за 9 месяцев вырос на 21,7%

Фармацевтический рынок Украины за 9 месяцев т. г. вырос в денежном выражении на 21,74%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 1 млрд. 376 тыс. евро.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба фармацевтической компании STADA со ссылкой на данные мониторинга розничных продаж «Фармстандарт» компании «Морион».

В сообщении отмечается, что рост фармрынка Украины в количественном выражении (упаковки) составил 11,88%. Всего за 9 месяцев 2010 года в Украине было продано 795 млн. упаковок лекарственных средств на общую сумму 1 млрд. 376 тыс. евро.