На ремонт подводной лодки «Запоріжжя» уже израсходовано около 40 млн. грн.

Общий ремонт подводной лодки ВМС Украины «Запоріжжя» стоит около 40 млн. грн., при этом «выделено практически все, полностью профинансировано», заявил журналистам в Севастополе министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «сегодня на подводной лодке практически завершаются ремонтные работы, следующий этап - швартовые испытания».

Как сказал М.ЕЖЕЛЬ, «будут проводиться испытания всех агрегатов и систем подводной лодки», и это должно быть сделано до 15 декабря.

На совещании в Севастополе с участием министра отмечалось, что на мая 2011 года запланированы ходовые испытания «Запоріжжя», однако для того, чтобы корабль смог выйти в море, на восстановление его технической готовности необходимо еще около 14 млн. грн.

Как сообщалось, подводная лодка «Запоріжжя» находится в ремонте с 2001 года. В составе ВМС Украины - с 1997 года.