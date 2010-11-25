В Украине планируется построить десять мусороперерабатывающих заводов

В Украине планируется построить 10 мусороперерабатывающих заводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

По его словам, строительство заводов предусмотрено национальным проектом «Чистый город», которое министерство будет реализовывать совместно с Государственным агентством по управлению национальными проектами.

Министр пояснил, что в рамках проекта планируется строительство мусороперерабатывающих заводов или линий по переработке твердых бытовых отходов (бумага, стекло, пластик), которые бы могли выпускать вторичное сырье и утилизировать остальные отходы.

По данным Ю.ХИВРИЧА, для участия в проекте отобрано 14 городов.

Он отметил, что строительство заводов будет осуществляться в основном за инвестиционные средства. При этом есть предварительные договоренности с ЕБРР и Всемирным банком о предоставлении кредитов.

По данным МинЖКХ, в Украине ежегодно образуется более 50 млн. куб. м (12,5 млн. тонн) твердых бытовых отходов, которые захороняются на 4,5 тыс. свалках и полигонах общей площадью почти 7,8 тыс. га.

При этом только 70% населения Украины охвачено услугами по вывозу бытовых отходов, в том числе 30% - в сельской местности. Это приводит к ежегодному образованию 24 тыс. несанкционированных свалок, занимающих площадь 750 га. Таким образом, ежегодно на несанкционированные мусоросвалки и в лесополосы попадает около 5 млн. тонн бытовых отходов.

В то же время только 2,5% бытовых отходов в Украине утилизируется на двух мусоросжигательных заводах в Киева и Днепропетровске из четырех построенных в советские времена (в Харькове и Севастополе).

Министр сообщил, что из 600 городов в Украине раздельный сбор бытовых отходов введен только в 53 городах. В 7 населенных пунктах работают мусоросортировочные линии, а в 16 населенных пунктах они строятся.

Ю.ХИВРИЧ считает, что в каждом городе с численностью населения свыше 100 тыс. человек должны быть построены мусоросортировочные линии.

По данным МинЖКХ, средний тариф на вывоз ТБО составляет около 29 грн./куб.м, в том числе за перевозку – 21 грн./куб.м, за захоронение – 8 грн./куб.м.