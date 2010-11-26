УСЛБ 30 ноября проведет торги по продаже необработанной древесины из хозяйств Кировоградской области

Товарная биржа «Украинская специализированная лесная биржа» 30 ноября 2010 года проведет аукцион и специализированные торги по продаже необработанной древесины заготовки I квартала 2011 года, которая предлагается к продаже государственными лесными хозяйствами Кировоградской области.

Об этом УНИАН сообщили в УСЛБ.

Аукцион состоится в 11-00, специализированные торги — в 15:00 (г. Кировоград, ул. Тимирязева, 76, торгово-операционный зал УСЛБ).

Следующие торги будут проведены в Черкассах, Полтаве и Харькове.

В ближайших планах биржи – автоматизировать процесс торгов с помощью электронной платформы, что позволит сформировать организованный рынок необработанной древесины в Украине. Свободный доступ продавцов и покупателей лесопродукции друг к другу упростит формирование рыночной цены, сделает рынок более прозрачным и приблизит Украину к мировым стандартам функционирования оптовых рынков сырья, считают в УСЛБ.

Справка УНИАН. Товарная биржа «Украинская специализированная лесная биржа» проводит аукционы по продаже необработанной древесины. На данный момент заключены соглашения с лесными хозяйствами нескольких областей. Биржа функционирует при поддержке представителей деревообрабатывающей отрасли, в частности биржевый комитет включает общественную организацию, которая объединяет мебельные и деревообрабатывающие предприятия.



УСЛБ организует и проводит биржевые торги и аукционы по продаже: пиловника; строительного леса; техсырья для ВТП; фансырья для лущения; подтоварника; сырья для крепежных работ; другой древесины.

Обязательная реализация древесины через аукционы на биржах предусмотрена приказом Государственного комитета лесного хозяйства Украины от 19 февраля 2007 года №42 "О совершенствовании механизмов продажи необработанной древесины".