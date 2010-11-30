Медведев: недоговоренность РФ с НАТО о совместной ПРО спровоцирует новую гонку вооружений

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что если не удастся договориться с НАТО о совместной системе противоракетной обороны, то начнется новая гонка вооружений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал сегодня, выступая в Кремле с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ.

Он отметил, что Россия кроме развития собственных Вооруженных сил занимается международным сотрудничеством в сфере безопасности.

«Россия готова совместно с заинтересованными государствами работать над укреплением механизмов противодействия ракетному распространению», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ напомнил, что на саммите Россия-НАТО поделился своими соображениями о формировании европейской ПРО, которая сопрягает потенциалы России и НАТО и таким образом обеспечивает безопасность Европы от ракетных ударов. По его словам, уже дан старт проработки всего комплекса этого вопроса.

«Это, безусловно, позитивное развитие, но я хотел бы открыто сказать, что в ближайшие десятилетие нас ждет следующая альтернатива – или мы достигнем согласия по противоракетной обороне и создадим полноценный совместный механизм сотрудничества или же, если нам не удастся выйти на конструктивную договоренность, начнется новый виток гонки вооружения», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент РФ отметил, что в такой ситуации придется принимать решение о размещении новых ударных средств.