Рост экономики России в 2010 году составит около 4% - Медведев

Рост экономики России в 2010 году составит около 4%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал сегодня, оглашая ежегодное послание к Федеральному собранию Российской Федерации в Кремле.

«Мы смогли стабилизировать экономику после значительного спада, и в этом году экономический рост составит около 4%», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, несмотря на повышение цен на продовольствие власти не допустили скачка инфляции. «Задача на трехлетнюю перспективу – снизить ее до 4-5% в год», - сказал он.

Д,МЕДВЕДЕВ отметил, чтобы смягчить последствия засухи, сельскому хозяйству было выделено почти 150 млрд. руб. (около 5 млрд. долл.) Принятые решения должны стабилизировать ситуацию в этой важнейшей сфере, помочь сельским жителям и не допустить падения уровня жизни людей в пострадавших регионах, добавил он.

Д.МЕДВЕДЕВ сообщил, что численность безработных сейчас составляет около 5 млн. человек, то есть она сократилась на 2 млн. по сравнению с пиком кризиса.

Он также сообщил, что размер суверенного долга минимален.

«Сегодняшний уровень международных резервов России, а это около полутриллиона долларов существенно выше, чем этот показатель в конце 2008 года», - сказал он.

Президент РФ отметил, что после беспрецедентных антикризисных мер Россия переходит к более сбалансированной бюджетной политике.

«К сожалению, бюджетный дефицит еще очень высок. Чтобы он не стал препятствием для развития, мы будем его снижать. Такие же обязательства взяли на себя все ведущие страны мира», - сказал он.

Он также заверил, что не все последствия кризиса преодолены, но выполнение социальных обязательств останется безусловным.