ВВП Украины выйдет на докризисный уровень только в 2013 году - эксперты

Реальный ВВП Украины выйдет на докризисный уровень (2008 г.) только в 2013 г. Об этом говорится в переданном агентству УНИАН аналитическом отчете, подготовленном аналитиками инвестиционной компании BG Capital.

Как отмечается в отчете, Украине потребуется больше времени, нежели другим странам региона, для того, чтобы выйти на докризисный уровень ВВП. В то же время, средние темпы экономического роста в Украине в 2010-11 гг. превысят темпы восстановления большинства экономик Центральной и Восточной Европы, что в значительной мере будет связано с низкой базой роста после снижения ВВП на 15,1% г/г в 2008 г.

Аналитики BG Capital ожидают сохранения высоких темпов роста экономики Украины в 2011 г., прогнозируя увеличение ВВП на 4,8% г/г против 4,5% в 2010 г. В то же время, структура экономического роста в 2011 г. претерпит существенные изменения. Основным фактором восстановления производства в следующем году станет оживление потребительского и инвестиционного спроса, тогда как темпы роста реального экспорта в 2011 г. снизятся вследствие замедления мировой экономики. Также существуют значительные риски того, что быстрый прирост внутреннего спроса в большей мере поспособствует увеличению импорта, нежели внутреннего производства.

BG Capital также повысила годовой прогноз роста ВВП Украины в 2010 г. до 4,5% г/г против 4,1%, прогнозируемых ранее. Поводом для пересмотра стали статистические данные за III квартал. Обновленный прогноз предполагает, что ВВП Украины в четвертом квартале увеличится на 4,0% г/г, ускорившись с 3,5% г/г в третьем квартале. По оценкам BG Capital, рост ВВП в 2010 г. обеспечивается преимущественно за счет увеличения объемов экспорта товаров и услуг.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ранее заявлял, что за январь-октябрь 2010 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 4,6%.