Украина и Ливан намерены активизировать сотрудничество в ряде отраслей

Украина и Ливан намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество в ряде отраслей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в протоколе, подписанном по итогам первого пленарного заседания межправительственной украинско-ливанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В частности, обе стороны заинтересованы в налаживании сотрудничества в сфере машиностроения, химической промышленности.

Украина заинтересована поставлять в Ливан элементы для развития солнечной энергетики, а также оборудование для тепловых и гидростанций.

Также Украина готова участвовать в строительстве и модернизации энергетических объектов на территории Ливана.

Кроме того, планируется интенсифицировать сотрудничество в научно-технической сфере и в сфере здравоохранения.

В частности, предполагается создать в обеих странах совместные предприятия по производству фармацевтической продукции и развивать леченый туризм.

Кроме того, планируется провести работу для увеличения экспорта из Украины в Ливан зерна, растительного масла и молочной продукции.

Также важной темой для дальнейшего развития является налаживание совместного производства мясных и молочных продуктов на территории Ливана для реализации продукции в арабских странах.

Также планируется развивать сотрудничество в сфере разведки и добычи полезных ископаемых.

Кроме того, стороны договорились о необходимости более тесного сотрудничества в банковской сфере.