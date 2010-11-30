«АрселорМиттал Кривой Рог» обеспокоен затягиванием рассмотрения дела по иску Гостаможни

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) выражает обеспокоенность по поводу многократного переноса слушания в суде дела по обвинению предприятия в попытке контрабанды коксующихся углей на таможенную территорию Украины.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, переданном УНИАН.

На предприятии удивлены отношением к этому делу со стороны ответственных силовых ведомств. По информации АМКР, 26 ноября слушание по делу в Малиновском районом суде Одессы было во второй раз отложено в связи с тем, что Одесская прокуратура не передала материалы дела в суд и судья не смог начать рассмотрение дела по существу. В результате слушание было перенесено на 3 декабря.

В пресс-релизе уточняется, что первое слушание по делу, назначенное на 22 ноября т.г., не состоялось по той же причине, а также в связи с тем, что ни представители областной прокуратуры, ни представители областного СБУ не явились в суд.

«Мы обеспокоены тем подходом, который избрали ответственные государственные структуры в рассмотрении этого дела. Складывается впечатление, что областные СБУ и прокуратура не спешат появиться в суде и предоставить материалы дела. Хотел бы еще раз повторить: мы убеждены, что все обвинения в адрес нашей компании в якобы попытке контрабанды являются беспочвенными. Гостаможня определила абсолютно нерыночную идентификативную цену (380 долларов США за тонну) на импортированный уголь, таких цен на рынке не существует. Мы готовы доказать в суде, что обвинения в наш адрес являются надуманными.

Ситуация усугубляется еще и тем, что арестованный уголь, который в данный момент находится в Одесском порту, нагрелся до критической отметки, и существует риск возникновения пожара, который увеличивается с каждым днем. Мы хотим обратить внимание СБУ, Государственной таможенной службы и суда на угрозу пожара, который может случиться в любой момент, его возможные последствия, а также на ответственность за отсутствие каких-либо действий», - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Рината СТАРКОВА.

Справка УНИАН. ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки. Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

По итогам 9 месяцев 2010 года производство основных видов металлопродукции ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» составило: чугуна – 3,9 млн. т, что на 27,6% больше, чем за аналогичный период 2009 г.; стали – 4,5 млн. т, что на 29,0% больше, чем за аналогичный период 2009 г.; товарного проката – 3,98 млн. т, что на 23,4% больше, чем за аналогичный период 2009 г.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд. грн. при стартовой цене 10 млрд. грн.

14 июня 2007 года на собрании акционеров было принято решение